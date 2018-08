Incidente Alonso/ Video F1: Hulkenberg lo tampona e vola sopra la testa di Leclerc, Raikkonen si ritira

26 agosto 2018 Silvana Palazzo

Incidente Alonso

Paura per Fernando Alonso al via del Gran Premio di Belgio 2018: il pilota della McLaren ha letteralmente preso il volo con la sua monoposto dopo essere stato colpito da Nico Hulkenberg. Incidente incredibile e al tempo stesso spettacolare: la Renault del tedesco è in quarta marcia quando va a impattare con lo spagnolo, segno che dunque ha perso il momento della staccata. Nello scontro con Alonso quest'ultimo per il violento impatto è stato sbalzato in area, arrivando addirittura a passare sopra la monoposto di Charles Leclerc. A tal proposito va sottolineato quanto l'Halo, il sistema di protezione introdotto in questa stagione, si sia rivelato a dir poco provvidenziale. Senza infatti Leclerc sarebbe stato colpito in pieno e con esiti che sarebbero stati drammatici. «Cosa è successo? Cosa ha fatto?», si è limitato a dire Leclerc nel team radio, evidentemente non consapevole di quanto fosse successo poco prima.

INCIDENTE ALONSO, RAIKKONEN SI RITIRA DOPO FORATURA

Il via è stato sfortunato anche per Kimi Raikkonen, il cui weekend è davvero da dimenticare. Partito in sesta posizione, il pilota della Ferrari è finito in fondo a causa di un contatto nel quale ha riportato la foratura di una gomma e danni all'ala posteriore. Il finlandese è riuscito a tornare ai box, dove i meccanici della Ferrari gli hanno montato gomma media con l'obiettivo di provare ad andare fino in fondo senza altre soste. Come mostra un video che sta circolando sui social, Raikkonen è stato coinvolto di striscio nel maxi incidente che ha visto protagonista Fernando Alonso. Avrebbe riportato la foratura a causa di un contatto con Daniel Ricciardo, la cui ala posteriore è stata divelta dalla McLaren di Alonso. Un contatto fortuito, incidenti in carambola. Si allontana comunque per Raikkonen il centesimo podio, un traguardo prestigioso a cui ambisce: è stato costretto ad un'altra sosta per i danni riportati alla Ferrari.

