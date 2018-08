Pronostico Formula 1/ GP Belgio Spa, Liuzzi: Hamilton mago della pioggia, ma Vettel è favorito! (esclusiva)

26 agosto 2018 INT. Vitantonio Liuzzi

Pronostico Formula 1 - LaPresse

Ha fatto meglio di Ayrton Senna: Lewis Hamilton ha stabilito la sua quinta pole sul circuito di Spa, in vista del Gran Premio del Belgio. Secondo Sebastian Vettel, che con l’asfalto bagnato è rimasto dietro al grande rivale ma con l’asciutto potrebbe sfruttare la superiorità mostrata nei vari turni di prove dalla Ferrari. Il bagnato ha esaltato le due Force India di Esteban Ocon e Sergio Perez, che si godono la seconda fila. Quinto Romain Grosjean con la Haas davanti a Kimi Raikkonen, sicuramente fra i più penalizzati dallo scroscio di pioggia arrivato proprio per il Q3. Si annuncia quindi battaglia nelle Ardenne su un circuito che potrebbe rivelarsi favorevole alla Ferrari, che cercherà di riaprire la lotta per il titolo. Per presentare il Gp Belgio abbiamo sentito l'ex pilota Vitantonio Liuzzi. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Quinta pole di Hamilton a Spa, anche meglio di Senna... Bisogna dire che Hamilton si sta dimostrando un grandissimo pilota, non sbaglia proprio niente e le sue vittorie non sono per niente casuali.

Sarà lui il favorito per la gara? No, credo che il circuito di Spa sia più adatto alla Ferrari e Vettel dovrebbe essere il favorito in Belgio.

Hamilton è stato favorito dalla pioggia? Certamente Vettel e la Ferrari su questo circuito si trovano molto bene… Se ci sarà asciutto la macchina di Maranello sarà quella da battere!

Come giudica la Force India terza e quarta con Ocon e Perez? La Force India sta dimostrando molta affidabilità, potrebbe fare una buona gara sia qui sia a Monza.

Che ruolo avrà Raikkonen partendo sesto? In realtà sono rimasto sorpreso da questo sesto posto nelle prove di Raikkonen, visto che il pilota finlandese si sta comportando bene. Staremo a vedere in gara cosa succederà.

Verstappen e Ricciardo potranno fare meglio in gara? Il circuito di Spa non è ideale per la Red Bull, che non dovrebbe fare grandi cose.

Il suo pronostico sul Gran Premio del Belgio? Dico Vettel, se il pilota tedesco vorrà tornare a essere in gioco per il Mondiale dovrà vincere qui.

Spa è il circuito migliore della Formula 1? È il più bello, il più completo, quello dove tutti i piloti si trovano a meraviglia.

Chi crede che possa vincere il titolo? La Ferrari si fa preferire per le prestazioni ma la Mercedes in questo momento non sta sbagliando niente, tutto va a meraviglia. Nel team nessuno sta commettendo errori, come lo stesso Hamilton: sembra di nuovo un anno targato Mercedes. (Franco Vittadini)

