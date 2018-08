F1 Milan Festival 2018/ Streaming video e diretta tv, programma dell'evento (oggi)

Diretta F1 Milan Festival 2018 streaming video e tv, programma dell'evento che porterà la Formula 1 alla Darsena di Milano con la Ferrari (oggi 29 agosto)

29 agosto 2018 Mauro Mantegazza

F1 Milan Festival: Ferrari al centro dell'attenzione (LaPresse)

Grande appuntamento a Milano oggi pomeriggio, mercoledì 29 agosto 2018, con il cosiddetto F1 Milan Festival organizzato alla Darsena del capoluogo lombardo. Anche Milano dunque viene coinvolta in modo significativo negli eventi che fanno da corollario al Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si disputerà domenica naturalmente sul leggendario circuito di Monza. L’obiettivo di Liberty Media, la società americana che è adesso proprietaria della Formula 1, è quello di coinvolgere sempre di più il grande pubblico e naturalmente l’occasione di un pomeriggio di festa a Milano è imperdibile, anche se naturalmente essendo in Italia non c’è traino migliore di una Ferrari competitiva e della vittoria ottenuta domenica a Spa Francorchamps da Sebastian Vettel. La Formula 1 vuole però conquistare un pubblico anche non di appassionati e per questo motivo “va in città”, a Milano come già in altre parti del mondo in corrispondenza naturalmente dei vari Gran Premi locali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Detto che l’auspicio dei promotori è attirare quanto più pubblico possibile alla Darsena di Milano, il F1 Milan Festival sarà visibile anche in diretta tv per gli abbonati Sky, naturalmente al canale 207 della piattaforma a pagamento, Sky Sport F1, a partire dalle ore 16.45. Di conseguenza sarà disponibile, sempre per gli abbonati, anche una diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione Sky Go.

F1 MILAN FESTIVAL: IL PROGRAMMA

Andiamo allora adesso a vedere quale sarà il programma di una giornata davvero intensa alla Darsena di Milano con il F1 Milan Festival 2018. L’inaugurazione sarà alle ore 15.00, ma si entrerà nel vivo a partire dalle ore 16.25 con il cosiddetto Car Show, seguito alle ore 17.00 dalla parata dei piloti della attuale Formula 1, che dovrebbero essere presenti in buon numero. Ci sarà spazio anche per un tuffo nel passato con la parata delle auto classiche alle ore 17.20, poi ecco alle ore 18.00 quello che dovrebbe essere il pezzo forte della serata, il F1 Live - corsa dimostrativa attraverso un circuito cittadino mai visto prima, per ammirare le vetture in azione nel centro di Milano - con la partecipazione naturalmente di Ferrari e Alfa Romeo Sauber, che sono i team più legati al pubblico italiano. La serata di festa proseguirà poi con il DJ Set a partire dalle ore 19.20, mentre dalle ore 21.00 e fino alle 23.00 ci sarà il Laser Show.

© Riproduzione Riservata.