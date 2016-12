Calciomercato Inter news/ Luiz Gustavo torna nel mirino nerazzurro. Ultime notizie, oggi 22 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LUIZ GUSTAVO DI NUOVO NEL MIRINO (OGGI 22 DICEMBRE 2016) - L'Inter archivia la vittoria contro la Lazio, ultima di quest'anno 2016, e comincia a pensare alla sessione invernale del calciomercato che aprirà i battenti tra qualche settimana. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport' il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha messo nuovamente nel mirino Luiz Gustavo, centrocampista brasiliano che da diversi anni si ritrova in orbita Inter. Pare che un emissario nerazzurro abbia già sondato il terreno con il Wolfsburg, club che detiene il suo cartellino, ma le prime risposte non sono state positive visto che il club tedesco non ha cominciato bene la stagione e quindi non vuole assolutamente cedere uno dei suoi migliori giocatori a campionato in corso. L'Inter però ha deciso di non arrendersi e vorrebbe puntare sulla volontà del giocatore che potrebbe decidere di lasciare la Germania per un'esperienza in Italia. Prestito con obbligo di riscatto in estate, sarebbe questa la proposta nerazzurra, il Wolfsburg per ora non cede.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NUOVO TENTATIVO PER BIGLIA (OGGI 22 DICEMBRE 2016) - L'Inter è alla costante ricerca di un centrocampista in vista della sessione invernale del calciomercato ed il primo nome sul taccuino dei nerazzurri è quello di Lucas Biglia. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' pare che la dirigenza nerazzurra stia facendo un nuovo tentativo per arrivare al cartellino del centrocampista argentino che ha deciso di non rinnovare il contratto che scadrà nel 2018. Pare che Biglia abbia già dato il suo benestare per l'operazione con l'Inter, ma l'ostacolo è rappresentato soprattutto dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, che chiede la bellezza di venti milioni di euro per lasciar partire Biglia a gennaio. Il centrocampista ritroverebbe mister Pioli a Milano, uno dei motivi per il quale potrebbe acconsentire alla sua cessione e alla trattativa con i nerazzurri, l'Inter però non vuole spendere una cifra del genere nella sessione invernale del calciomercato ma puntare su profili più economici o addirittura a parametro zero. Non ci sono conferme invece per la trattativa Fellaini, anche se il giocatore è stato avvistato a Milano con suo fratello.

