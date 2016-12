Rabona Gabigol/ Video Inter, l'agente: vuole rimanere all'Inter (oggi 22 dicembre 2016)

RABONA GABIGOL, VIDEO INTER: PARLA L'AGENTE DEL BRASILIANO (OGGI 22 DICEMBRE 2016) – Gabigol ha finalmente esordito e nonostante si sia visto per pochissimo in campo è già esplosa la mania in seguito a una sua splendida rabona in mezzo al campo. Ha parlato il suo procuratore Wagner Ribeiro ai microfoni di Calciomercato.com: "Ho seguito la partita e penso che Gabigol abbia dimostrato di meritare una chance. E' arrivato all'Inter con gioia e grande volontà. L'ho sentito dopo la partita ed era molto felice. Gabriel deve rimanere qui per vincere, non può di certo tornare in Brasile. Parlerò con l'Inter quando verrò in Italia il dodici gennaio. Noi vorremmo rimanere poi deciderà Stefano Pioli. Giocando tutto si sistemerà, sono certo che Pioli gli darà una chance e poi Gabriel non uscirà più dal campo. Ha un rapporto eccezionale con tutti". Staremo a vedere se ci saranno delle novità a gennaio e se il calciatore andrà magari a giocare in prestito per trovare più continuità.

RABONA GABIGOL, VIDEO INTER: IL NERAZZURRO FA ESPLODERE IL MEAZZA CONTRO LA LAZIO (OGGI 22 DICEMBRE 2016) – Tanto atteso e tanto chiamato dai tifosi dell’Inter, ieri sera al Meazza Gabigol ha stupito tutti i tifosi accorsi a tifare nerazzurro nel match di ieri sera contro la Lazio di Inzaghi: il talentino brasiliano. Regalo della nuova dirigenza cinese del gruppo Inter ha infatti mostrato a tutti le sue mosse e fatto innamorare di se tifosi e forse non solo. L’episodio più eclatante è stata senza la dubbio la sua fantastica rabona, effettuata poco dopo il suo ingresso nel secondo tempo dell’incontro della 18^ giornata di serie A: un passaggio che ha suscitato clamore e entusiasmo nei tifosi del Mazza che hanno letteralmente osannato le sue movenze in campo. Assieme a Banega (anche lui protagonista assoluto del match) è sicuramente etra gli elementi più discussi nella rosa di Pioli, ma forse Gabigol, aspettava solo il suo momento per scendere in campo e convincere di avere le carte in regola per portare in altro l’Inter. Gabigol, purtroppo, le ultime voci lo danno pronto per lasciare l’Inter alla prossima giornata di calciomercato, ma sia mai che la rabona e la sua prestazione in campo ieri sera convinta la dirigenza cinese a non lasciar scappare via il talento brasiliano. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON L'AZIONE DI GABIGOL (da gazzetta.tv)

