INTER NEWS/ Stefano Pioli, la promozione arriva dai numeri. Nerazzurri in rilancio per il 2017 (23 dicembre 2016)

INTER NEWS: PIOLI, LA PROMOZIONE ARRIVA DIA NUMERI, NERAZZURRI IN RILANCIO PER IL 2017 (OGGI 23 DICEMBRE 2016) – L’Inter chiude il 2016 con la bella vittoria per 3 a 0 contro la Lazio di Inzaghi: terzo successo consecutivo per Mister Pioli che si è ormai seduto sulla panchina nerazzurra da circa due mesi e che finalmente ha cominciato a raccogliere qualche soddisfazione del proprio lavoro. Tre successi di fila ma soprattutto bel gioco e prestazioni in grado di convincere anche i tifosi più scettici: risultati che diventano realtà nelle statistiche raccolte questa mattina da Corriere della Sera. A controllare per esempio i chilometri percorsi finora si nota che sotto la direzione De Boer la media era di 106,265 km a match contro 110,34 fatti in questi ultimi match (teoricamente la più alta di tutta la Serie A); meno tiri forse ma più gol e soprattutto meno dipendenza dalle azioni singole di Icardi, che sebbene difficilmente deluda, ora non ha più solo sopra di sé il destino dell’Inter, a vantaggio di tuto al squadra e del gioco.

INTER NEWS, SIMEONE FRASI DETTE CON LEGGEREZZA, ALL’ATLETICO STO BENE MA IL RINNOVO (23 DICEMBRE 2016) – Qualche giorno fa aveva fatto scalpore alcune dichiarazioni fatte da Diego Simenoe, attuale allenatore dell’Atletico Madrid, riguardanti la possibilità che passi presto sulla panchina dell’Iner: piano che in realtà si vocifera da parecchio tempo in casa nerazzurra e che il tecnico aveva sostanzialmente sottolineato la fattibilità senza però precisare il quando. Questa volta per il Cholo, dopo le polemiche suscitate da queste frasi e specialmente le speranze rinvigorite dei tifosi nerazzurri che desiderano vederlo presto in panchina dell’Inter, ha voluto chiarire ulteriormente la questione, al quotidiano Marca al quale ha diaprato che: “A partire dal fatto che ho altri due anni di contratto e dalla mia naturalezza per cui ho detto che un giorno allenerò l'Inter, tutti mi vedono fuori dall'Atletico. Io dico che da qui entro due anni possiamo rinnovare. Sarà difficile trovare un club migliore dell'Atletico nel mio futuro come allenatore. Quindi perché non continuare in un posto che mi piace, dove sto bene e dove mi vogliono? Forse ho trovato il mio posto nel mondo come persona. È molto difficile dire che puoi restare per dieci anni, perché penso sempre che mi possano mandare via, e allo stesso tempo è difficile dire che me ne andrò domani. Dovrei dire che resterò qui per cinque anni? Cinque anni sono tanti... Ma possono diventare anche dieci. Con il vincolo per questi due anni, io devo impegnarmi per continuare a rinnovare”.

© Riproduzione Riservata.