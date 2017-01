Inter News/ Icardi: la fascia di capitano? Dopo Zanetti per me è un onore, non un peso (oggi 1 gennaio 2017)

INTER NEWS, ICARDI: LA FASCIA DI CAPITANO? DOPO ZANETTI PER ME E’ UN ONORE (OGGI 1 GENNAIO 2017)- Il protagonista assoluto, e certamente più discusso di questo 2016 in casa Inter è senza dubbio Mauro Icardi. Il bomber argentino, capace di trascinare la formazione nerazzurra anche nei momenti di maggior crisi (come nei primi tempi di De Boer, ma non solo) è stato spesso al centro delle gioie e dei dispiaceri dei tifosi interisti, i quali forse ancora non tutti gli hanno perdonato le polemiche suscitate la scorsa estate riguardo al rinnovo di contratto. La faccenda come è nota aveva dato alito a voci che lo avrebbero presto visto al Napoli, mentre la conferma della fascia di capitano dopi quanto successo è stato ben poco salutato con il favore dei tifosi. Ha voluto ritornare sulla faccenda del titolo di capitano lo stesso Icardi, in un’intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset e raccolta, cosa eccezionale da David Trezeguet, al quale Maurito ha rivelato: “"Prendere la fascia da capitano in una squadra come l'Inter, soprattutto dopo Zanetti che l'ha avuta per quasi 20 anni di carriera, non dico che sia un peso, ma è un grande onore, per me che sono argentino come lui". Sulla sua carriera Icardi ha poi aggiunto: “Ho iniziato a giocare a calcio in una squadra piccola, però era la squadra del mio paese dove ho fatto tanti gol. All'inizio non volevo giocare, durante la prima partita stavo fermi in mezzo al campo".

