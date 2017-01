INTER/ Calciomercato news, brutte news su un top player per giugno!

INTER NEWS. DAMIANI ESCLUDE VERRATTI - Gli ingenti capitali a disposizione della nuova proprietà cinese del Suning permettono all'Inter di pensare all'acquisto dei cosiddetti top player in vista del calciomercato estivo. Tra i nomi più gettonati in orbita nerazzurra in questo senso c'è Marco Verratti, regista della Nazionale italiana di proprietà del Paris Saint-Germain e seguito anche dalla Juventus. Recentemente il procuratore del centrocampista ha rivelato che la permanenza dell'assistito in Francia sarà legata ai successi internazionali dei parigini, non volendosi fermare alle "sole" vittorie della Ligue 1, sebbene sia molto difficile che nel prossimo futuro lo si possa vedere in Italia. Intervenuto a Premium Sport, l'esperto di mercato Oscar Damiani ha spiegato l'unica condizione in cui sarebbe possibile vedere Verratti con un'altra maglia: "I giocatori forti il Psg li compra, non li vende. L'operazione la vedo molto difficile, a meno che non sia lui stesso a chiedere di andarsene. Altrimenti il club francese lo tiene, gli rinnova il contratto e gli dà quello che vuole."

