Probabili formazioni/ Palermo-Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-INTER: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Palermo-Inter si gioca alle ore 15 di domenica 22 gennaio; siamo all’interno della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Il Palermo terzultimo in classifica ha bisogno di punti per salvarsi; situazione in continuo divenire, con Eugenio Corini già sulla graticola e Davide Ballardini che potrebbe nuovamente tornare in panchina. L’Inter invece vola: cinque vittorie consecutive in campionato e qualificazione ai quarti di Coppa Italia, i nerazzurri stanno finalmente dimostrando la bontà del loro progetto e non si pongono obiettivi. Aspettando domani pomeriggio per il calcio d’inizio al Barbera, possiamo studiare in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Palermo-Inter.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Eugenio Corini dovrebbe confermare la formazione con il 3-4-3, ma si prepara a fare qualche cambio: a centrocampo Jajalo sembra in vantaggio su Gazzi e in questo caso andrebbe ad affiancare Bruno Henrique, che invece rappresenta la continuità rispetto alle formazioni tipo del Palermo insieme a Rispoli, che sarà confermato sulla corsia destra. A sinistra spazio a Pezzella che è in vantaggio nel ballottaggio con il norvegese Aleesami; invariato invece il reparto difensivo, al centro ci dovrebbe essere Giancarlo Gonzalez che agirà insieme a Vitiello e Goldaniga, a protezione del portiere Posavec che rappresenta una delle note più liete nella stagione del Palermo.

Anche in attacco potrebbe esserci qualche soluzione alternativa: come prima punta giocherà sempre Nestorovski che deve ritrovare il gol (non segna da più di 700 minuti), ai suoi lati potrebbero agire Quaison, che dunque dovrebbe essere confermato nel tridente, ed Embalo che al momento ha un passo di vantaggio su Diamanti. Il veterano toscano sperava sicuramente di avere più spazio in questa stagione; per il momento non lo sta trovando ma da qui in avanti, anche dalla panchina, il suo contributo sarà importante per andare a caccia di una difficile ma non ancora impossibile salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli è chiamato a delle scelte: il rientro di Medel spinge in panchina Murillo, ma il colombiano è stato uno dei migliori nelle ultime uscite. Come si comporterà l’allenatore dell’Inter? Per il momento possiamo immaginare una linea composta da Miranda e dal colombiano, con Medel in panchina a ricaricare le batterie; D’Ambrosio e Ansaldi saranno ancora i terzini, in porta torna Handanovic che si è riposato in Coppa Italia. Dovrebbe essere confermata la cerniera di centrocampo: Gagliardini giocherebbe dunque la terza partita da titolare (sulle tre in cui è stato a disposizione), al suo fianco Kondogbia e dunque ancora una volta sarebbe panchina per Brozovic. Un’altra decisione che Pioli dovrà prendere: qualcuno dovrà rimanere in panchina e tra loro sembra esserci ancora una volta Ever Banega, perchè sulla trequarti il favorito è ancora Joao Mario che anche martedì sera è stato tra i migliori. Sulle corsie non ci sono dubbi con Candreva che giocherà a destra e Perisic a sinistra, davanti a tutti naturalmente Mauro Icardi che punta ad aumentare il suo bottino di reti (è già a quota 15, non aveva mai segnato così tanto a questo punto della stagione).

PALERMO-INTER: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Palermo-Inter, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.