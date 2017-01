GOL GABRIEL BARBOSA/ Video Gabigol, primo gol con l'Inter: arriva nel triangolare di Marbella (Oggi, 3 gennaio 2017)

GABIGOL, LA PRIMA RETE CON L’INTER NEL TRIANGOLARE DI MARBELLA (OGGI 3 GENNAIO 2017) - E’ finalmente arrivato il primo gol con la maglia dell’Inter per Gabriel Barbosa, al secolo Gabigol: poco importa che sia arrivata in un’amichevole e in una partita che durava 45 minuti, quello che conta è che l’attaccante brasiliano prosegue nel suo percorso di crescita che aveva già mostrato nelle ultime apparizioni del 2016. Contro la Lazio Gabigol aveva regalato qualche giocata di fino (soprattutto una rabona), oggi ha aggiunto anche la concretezza: nel triangolare del Trofeo Casino di Marbella il brasiliano ha realizzato il gol del definitivo 3-2 che ha permesso all’Inter di battere la Real Linense, che per ben due volte era riuscita a trovare la rete del vantaggio. Dopo la doppietta di Jeison Murillo, Gabriel Barbosa è diventato protagonista della scena: stop a seguire di petto da parte di Palacio, bel tocco sotto a scavalcare il portiere con pallone infilato in porta da due passi. A dire il vero l’ultimo tocco potrebbe essere di Trujillo, che nel tentativo disperato di salvare avrebbe anticipato l’attaccante nerazzurro; anche in questo caso importa poco perchè l’azione è tutta di marca Gabriel Barbosa. Chissà che da qui non possa iniziare un esaltante anno per un giocatore sul quale l’Inter ha investito molto in estate, e che fino a questo momento ha giocato pochissimo.

