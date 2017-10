Infortunio Brozovic/ Inter, il croato si ferma per problemi muscolari: oggi nuovi esami (ultima notizie)

Marcelo Brozovic con la maglia dell'Inter (LaPresse)

Brutta tegola per Mister Spalletti a pochi giorni dal derby Inter-Milan: si è infatti fermato per infortunio Marcelo Brozovic, per il quale si ipotizza un problema muscolare al polpaccio. Il centrale croato, man of the match contro il Benevento solo pochi giorni fa infatti ha riportato un probabile affaticamento muscolare mentre era impegnato nel torneo di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 con la nazionale croata. Nel corso nel nono turno del girone I aveva infatti destato qualche sospetto l’uscita di scena dello stesso Brozovic nel corso del match tra Croazia e Finlandia (terminato per 1-1) al 54’ (ha preso il suo posto Rog), ma sono serviti alcuni accertamenti effettuati dallo staff medico della nazionale per confermare una prima diagnosi. Nel frattempo il giocatore dell’Inter è stato dichiarato indisponibile per la sfida di oggi contro l’Ucraina e il croato è atteso a Milano nel pomeriggio per effettuare nuovi esami strumentali

LA DIAGNOSI PROBABILE

Secondo le ultime indiscrezione pubblicate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport pare che Brozovic soffra di una contrattura (e non lesione) tra il soleo e l’inserzione del tendine d’Achille: un infortunio quindi grave e soprattutto di complicato recupero. L’esperto della nazionale croata Boris Nemec però, pur dando questa diagnosi, non ha ancora effettuato una risonanza magnetica alla parte interessata ulteriori chiarimenti si attendono questo pomeriggio. Dato questo quadro appare senza dubbio molto difficile che Marcelo Brozovic torni a disposizione del tecnico dell’Inter Spalletti tanto presto e senza dubbio non per il Derby di Milano del prossimo weekend: l’infortunio al polpaccio, come è noto sono particolarmente complicati da risolvere e in casa nerazzurra è già scattato l’allarme. Diverse le ipotesi per sostituire a centrocampo il croato, da Joao Mario a Eder, fino a un probabile accentramento di Antonio Candreva.

