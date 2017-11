Probabili Formazioni/ Cagliari Inter: Diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 14^ giornata)

Probabili formazioni Cagliari Inter: diretta tv, orario e le ultime novità sui possibili schieramenti in campo alla Sardegna Arena per il match della 14^ giornata della Serie A.

24 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Cagliari Inter (LaPresse)

Si accenderà solo sabato 25 novembre 2017 la partita tra Cagliari e Inter, attesa alla Sardegna Arena alle ore 20.45 e valida come anticipo alla 14^ giornata del Campionato di Serie A. Ennesimo banco di prova di gran valore quindi per la formazione di Luciano Spalletti, che dopo la vittoria di peso ottenuta sull’Atalanta nel turno precedente, non ha alcuna intenzione di fermare la propria cavalcata. Al momento la graduatoria vede infatti i nerazzurri seconda forza del campionato a 33 punti e a due dalla capolista Napoli: tutto merito del tecnico ex giallorosso come di giocatori in grande stato di forma. Di contro ecco il Cagliari di Diego Lopez, che dopo il recente cambio di panchina, insegue alla 13^ piazza inanellando una prestazione convincente dopo l'altra. Andiamo quindi ora a vedere come i due allenatori si sono preparati a questo incontro, esaminando da vicino le probabili formazioni del match Cagliari-Inter.

DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare di Sky appuntamento quindi alle ore 20.45 ai canali Sky Sport 1 HD (numero 201), Sky Supercalcio HD (206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251). Segnaliamo che la sfida alla Sardegna Arena sarò visibile anche per gli abbonati alla piattaforma Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà quindi Premium Sport e Premium Sport HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE SCELTE DI DIEGO LOPEZ

Nuovo banco di prova casalingo per Diego Lopez, che finora di fronte al pubblico di casa non ha mai fallito: l’obbiettivo sarà quindi quello di vincere anche domani sera contro un avversario tecnicamente superiore. L’impresa si annuncia ardua ma non impossibile per i sardi che pure si avvantaggeranno dal ritorno in formazione di Alessio Cragno che quindi entrerà in ballottaggio con Rafael per un posto tra i pali. Per quanto riguarda il resto della probabile formazione rossoblu, vogliamo ipotizzare un coperto 3-5-1-1 che già aveva dato segnali incoraggianti nel match conto l’Udinese domenica scorsa. Proprio rispetto all’11 visto in campo visto alla Dacia Arena, Diego Lopez dovrebbe confermare Andreolli e Ceppitelli in difesa ma con Romagna che va in ballottaggio con Pisacane per la corsia di destra. Pochi dubbi però per quanto riguarda la mediana, che ha dato ottima prova di sè contro i friulani: in cabina di regia ecco Ionita con Barella e uno tra Cigarini e Dessena ai lati, mentre il duo Padoin-Faragò presiederà le corsie più esterne. Qualche dubbio in più per quanto riguarda l’attacco: Joao Pedro pare confermato specialmente dopo il gol firmato nel turno precedente. Con il brasiliano rimane pronto Pavoletti, ma Farias ambisce a una delle loro maglie, approfittando del fatto che Sau non è ancora la top della condizione.

GLI 11 DI SPALLETTI

Di fronte a un avversario che potrebbe rivelarsi più ostico di quanto dica il pronostico, Spalletti non intende sbagliare: la ricorsa alla vetta della Classifica della Serie A rimane infatti il primo obbiettivo dei nerazzurri e i punti messi in palio alla Sardegna Arena potrebbero valere moltissimo. Ecco quindi che il tecnico ex giallorosso per il match di domani sera in terra sarda non potrà che affidarsi ai soliti noti, pur con qualche ballottaggio in difesa. Confermato il 4-2-3-1 come confermato anche tutto il reparto avanzato: Icardi al vertice dell’attacco con Perisic e Candreva a supporto sull’esterno. Sulla tre quarti nessun dubbio nel consegnare la maglia da titolare a Borja Valero con il solito duo Vecino-Gagliardini di fronte alla difesa: continuano quindi a brontolare dalla panchina Joao Mario e Brozovic. Come si diceva qualche novità rispetto l’11 che ormai siamo abituati a vedere per i nerazzurri potrebbero arrivare dalla difesa. Nel reparto a 4 di fronte ad Handanovic, rimangono in ogni caso insostituibili i centrali Skriniar e Miranda: sulle fasce però Santon rimane favorito su Nagatomo dopo la bella prova di San Siro contro l’Atalanta, mentre D’Ambrosio, potrebbe anche venir insidiato da Cancelo in cerca della grande occasione per sfondare in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

CAGLIARI (3-5-1-1): 28 Cragno; 23 Ceppitelli, 3 Andreolli, 13 Romagna; 20 Padoin, 8 Cigarini, 21 Ionita, 18 Barella, 16 Faragò; 30 Pavoletti, 10 Joao Pedro. All. Diego Lopez

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 21 Santon, 25 Miranda, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 44 Perisic, 20 B. Valero, 87 Candreva, 9 Icardi. All. Spalletti.

