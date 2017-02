Infortunio Brozovic/ Inter news: frattura al quarto dito del piede destro per il centrocampista, può saltare la Roma (oggi 7 febbraio 2017)

INFORTUNIO BROZOVIC, INTER NEWS: FRATTURA DEL QUARTO DITO DEL PIEDE DESTRO (OGGI 7 FEBBRAIO 2017) – E’ solo di pochi minuti fa la notizia per cui Marcelo Brozovic avrebbe riportato un primo importante infortunio: la diagnosi per il centrocampista croato nativo di Zagabria sarebbe di una frattura del quarto dito del piede destro, come ha rivelato la redazione di Sky. La momento non sono note le dinamiche dell’infortunio anche per appare probabile che l’incidente sia occorso in sede di allenamento nel pomeriggio era in programma ad Appiano Gentile a porte chiuse. Brozovic infatti era già stato costretto ad uscire nel corso del discusso match di domenica tra Inter e Juventus in casa bianconeri, ma il cambio occorso al 13 del secondo tempo a favore di Kondogbia era stato dettato più per scelta tattica che per altri motivi.

