Inter News/ Perisic e Icardi squalificati dopo il derby con la Juve: insulti a Rizzoli. Suning pronta al ricorso (oggi 7 febbraio 2017)

INTER NEWS, PERISIC E ICARDI SQUALIFICATI: INSULTI A RIZZOLI (OGGI 7 FEBBRAIO 2017) –il derby d’Italia tra Juventus e Inter, vinto dai biancori per 1 a 0 la scorsa domenica, si è portato dietro uno strascico di polemiche affatto di poco conto. Al momento nel vortice del ciclone ci sono i due attaccanti dell’Inter di Pioli, ovvero mauro Icardi e Ivan Perisic, colpiti da squalifica per due turni di campionato dal giudice sportivo. A suscitare tale provvedimento sarebbero state alcune parole ingiuriose che entrambi i nerazzurri avrebbero rivolto a Nicola Rizzoli, arbitro dell0incontro al termine del match: alcuni media riportano un “sei scarso” altri un più generico “vaffa…” prontamente segnato a referto da Orsato, procedura che ha portato alla ovvia sanzione da parte della direzione. Di fronte a tale decisione la dirigenza e lo spogliatoio dell’Inter sono andati subito su tutte le furie, e secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero rivolto le proprie ire contro Orsato “poco sensibile” rispetto al momento e alle tante polemiche naturate nel corso del match. Quello che è certo è che l’episodio complica ancora di più i rapporto tra i nerazzurri e l’arbitro di Schio, storicamente non idilliache.

INTER NEWS, PERISIC E ICARDI SQUALIFICATI: SUNING PREPARA IL RICORSO (OGGI 7 FEBBRAIO 2017) – Le polemiche dopo l’annuncio della squalifica per due turni di campionato per i giocatori dell’Inter Ivan Perisic e Mauro Icardi, per le presunte parole ingiuriose rivolte dai due all’arbitro Rizzoli al termine dell’incontro tra Juventus e Inter, riportate sul verbale da Orato, non si fermano qua. Già poche ore dopo l’ufficialità della decisione del giudice sportivo di conceder le due giornate di squalifica la dirigenza nerazzurra ha annunciato il ricorso per tali misure approvate: “inoltrerà agli organi competenti preannuncio di reclamo, al fine di richiedere gli atti di gara”. L’incartamento per presentare il ricorso d’urgenza (misura che presumibilmente verrà fatta soprattutto per il capitano Icardi) però dovrà essere presentato nelle prossime ore perché sia ritenuto valido. Suning e Inter non hanno voluto fare ulteriori dichiarazioni a proposito, ma sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

