Infortunio Medel/ Inter news, accertamenti in Cile (ultime notizie oggi 20 marzo)

INFORTUNIO GARY MEDEL, INTER NEWS - Nonostante l’infortunio di cui Gary Medel è rimasto vittima nella partita giocata dall’Inter sabato pomeriggio contro il Torino, il giocatore cileno è volato in Cile per rispondere alla chiamata della sua Nazionale, che ha in programma due partite della zona sudamericana delle qualificazioni ai Mondiali 2018. Oggi dunque Gary Medel si sottoporrà ad alcuni esami strumentali con lo staff medico del Cile e si avrà un quadro clinico più chiaro della situazione. Si sa che si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra ma non è ancora chiaro quanto dovrà rimanere fuori. Nelle prossime ore la prognosi sarà rivelata e di conseguenza capiremo anche se potrà rispondere alla convocazione ce rimarrà dunque a disposizione del suo commissario tecnico o se farà immediato rientro in Italia per recuperare in vista dei prossimi impegni con la maglia dell’Inter. Non c’è particolare preoccupazione, se l’infortunio fosse grave non sarebbe nemmeno andato in Cile, ma bisogna valutare esattamente i tempi di recupero per capire come si potrà evolvere la situazione e forse all’Inter non dispiacerebbe riavere subito Medel, evitando i rischi legati ad un suo utilizzo in partite sempre calde come quelle sudamericane.

