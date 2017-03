Pagelle/ Cagliari-Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI CAGLIARI-INTER: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Ecco le pagelle alla fine del primo tempo di Cagliari-Inter, con i voti a migliore e peggiore di ciascuna squadra. Dopo una prima frazione entusiasmante e piena di ribaltamenti di fronte, l'Inter conduce per 2-1 sul Cagliari al Sant'Elia! Sfida divertente e intensa fin dal primo minuto di gioco, con Borriello (voto 7) a trascinare i suoi in avanti e Candreva (voto 6,5) a fare altrettanto sulla fascia destra di attacco dei nerazzurri. Prima fiammata per Joao Pedro (voto 6), con pallonetto che sembra vincente e salvataggio alla disperata di Medel (voto 6,5) sulla linea di porta. Tante le conclusioni provate da Kondogbia (voto 6), tutte senza la necessaria precisione. La miccia che ha fatto esplodere la contesa è stata accesa però da Banega alla mezzora abbondante: assist perfetto dell'argentino, stop e tiro di sinistro di Perisic (voto 6,5) e palla alle spalle di Gabriel (voto 5). Inter avanti nel parziale e brava ad insistere, trovando anche il bis con lo stesso Banega (voto 7): punizione dal limite per gli ospiti, destro a giro dell'ex Siviglia e parata mancata del portiere rossoblu, con 0-2 a referto. Ma la voglia del Cagliari e del suo bomber ci ha messo poco a portare nuovamente a contatto i padroni di casa! Punizione ben calciata da Di Gennaro (voto 6,5) al 42°, gran intervento di Handanovic (voto 6) e sul prosieguo dell'azione tocco vincente in mischia di Borriello con la testa; ancora lui, il migliore per la squadra di Rastelli finora. Tutto aperto dunque in vista di una ripresa da vivere assolutamente insieme!

VOTO CAGLIARI 6,5 – Gioca bene, senza remore e difensivismi, merita il gol e probabilmente un risultato in parità sarebbe più giusto a metà match... Ottima prestazione di squadra MIGLIORE CAGLIARI BORRIELLO VOTO 7 – Segna, tiene in apprensione tutta la difesa dell'Inter, è in grande forma! PEGGIORE CAGLIARI GABRIEL VOTO 5 – Sembrava poter fare di più in particolare sul gol di Banega, pur molto bello. Non impeccabile

VOTO INTER 6,5 – Rischia tanto dietro, trovando un forcing letale per il Cagliari nel finale ma subendo anche le giocate di Borriello & co. Alti e bassi MIGLIORE INTER BANEGA VOTO 7 – Assist + gol, una goduria per i fantacalcisti che hanno puntato su di lui... Geniale PEGGIORE INTER D'AMBROSIO VOTO 5,5 – Soffre parecchio le folate offensive rossoblu ed è lui a perdersi Borriello, sul gol del 2-1 (Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.