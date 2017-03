Pronostico Cagliari-Inter/ Le previsioni di Riccardo Ferri (esclusiva)

PRONOSTICO CAGLIARI-INTER, SERIE A 2017 27^ GIORNATA, IL PUNTO DI RICCARDO FERRI (ESCLUSIVA) – Trasferta delicata per l'Inter oggi a Cagliari nella 27^ giornata del campionato di Serie A: la formazione nerazzurra approda al Sant’Elia dopo la pesante sconfitta maturata per 3-1 contro la Roma al Meazza, mentre i padroni di casa appaiono incoraggiati dal recente successo occorso contro il Crotone. Per la squadra di Pioli sarà fondamentale un riscatto immediato anche per credere ancora alla zona Champions: se diamo un occhio alla classifica alla viglia di questo turno notiamo che il Napoli è a sei punti e mancano ancora tante giornate alla fine dal campionato. La formazione sarda però in casa sa difendersi molto bene, e i tifosi puntano le proprie speranze su Borriello, mentre in casa Inter il protagonista più atteso rimane Mauro Icardi. Per presentare questo match abbiamo sentito Riccardo Ferri: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questa partita? Dovrebbe essere la partita del riscatto dell'Inter dopo la sconfitta con la Roma. Una partita dove l'Inter dovrebbe cercare di puntare a casa i tre punti. Sarà molto importante l'approccio a questo incontro, come la formazione di Pioli reagirà mentalmente alla sconfitta con la Roma. Sarà fondamentale vedere se i giocatori troveranno quelle motivazioni indispensabili dopo che la Champions si è allontanata...

E il Cagliari? Il Cagliari fa parte di quelle squadre che non devono più chiedere niente al suo campionato. Un campionato diviso in tre parti, quello delle zone più alte, quello delle squadre che stanno in una zona tranquilla, quello delle formazioni che lottano per la salvezza.

Come giudica il campionato del Cagliari? Un campionato ad alti e bassi, con momenti migliori e altri meno belli, diciamo che si può descrivere così la stagione della formazione sarda.

Borriello è il giocatore in più della squadra di Rastelli? Anche Borriello ha avuto momenti migliori e momenti meno belli, l'attaccante del Cagliari ha avuto anche lui periodi di grande forma e di rendimento non così elevato.

Si è notato che in casa il Cagliari si trasforma... E' stata sempre la caratteristica di questa squadra, forse perchè il Cagliari manca un po' di personalità e in casa riesce a esprimersi meglio.

L’Inter però ha avuto un ruolino di rendimento notevole, nonostante la sconfitta con la Roma... Si l'Inter sta giocando bene, ha raccolto numerose successi, tanti risultati e deve ringraziare molto il lavoro di Pioli. Ha perso con la Lazio, ha perso con la Roma ma il rendimento della formazione nerazzurra è stato molto buono. Pioli ha saputo intervenire nel modo giusto, fare quelle piccole correzioni che ci volevano per portare in alto l'Inter.

Magari se Pioli fosse arrivato prima... Non si può dare un giudizio su questo, dire come sarebbe andata, certamente Pioli si è dimostrato un buon tecnico.

Cosa dire di qualche episodio contestato con la Roma? Ero allo stadio e devo dire che la Roma è stata veramente superiore, non c'è niente da dire sulla sua vittoria!

Crede che l'Inter possa arrivare ancora in Champions? Non sarà facile, sei punti dal Napoli sono sempre tanti, poi c'è l'Atalanta, la Lazio, c'è il Milan a un punto. L'Inter potrà giocarsi le sue chances giustamente, credo invece che possa raggiungere la qualificazione all'Europa League.

Come sarà il reparto offensivo nerazzurro a Cagliari, potrebbe giocare Palacio, magari Eder? Credo che Pioli non voglia stravolgere la formazione, quindi Icardi che è tornato con la Roma e a fianco Perisic e Candreva a agire sulle fasce.

L’Inter potrà puntare a obiettivi importanti nella prossima stagione? Credo che innanzitutto debba essere diminuito il divario con Juventus, Roma, Napoli. Questo potrà essere fatto attraverso alcuni acquisti nel calciomercato estivo.

Il suo pronostico su quest'incontro. Mi auguro naturalmente che l'Inter possa vincere ma non sarà un incontro facile con un Cagliari che vorrà fare la sua partita e non cederà tanto facilmente.

(Franco Vittadini)

