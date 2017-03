Video/ Cagliari-Inter (1-5): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata)

VIDEO CAGLIARI-INTER (RISULTATO FINALE 1-5): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Il 5-1 dell'Inter sul campo del Cagliari trova conferme importanti anche nei numeri dello scout della Lega Serie A: per i nerazzurri 53 a 47% di possesso palla e soprattutto 17 tiri in porta a 7 (12 dei quali nello specchio). Sulle 12 occasioni da gol create dall'Inter, 8 i tentativi dall'interno dell'area di rigore, specchio di una capacità di portare le manovre offensive fino in zona-Icardi, per la squadra di Pioli. Tanto che le azioni manovrate saranno 28 al fischio finale di Di Bello (contro le 18 per i padroni di casa). Interessante il fatto che nella classifica delle conclusioni in porta ci siano ben 4 giocatori differenti degli ospiti (D'Ambrosio, Kondogbia, Perisic e Icardi) a quota 2 ciascuno; dall'altra parte del campo bene Miranda per palloni recuperati (5 in totale). Male invece per il Cagliari Joao Pedro, il peggiore per palloni persi (10). Interessante infine notare come entrambe le squadre abbiano scelto la fascia destra per la maggior parte delle proprie azioni offensive: 4 i cross per Isla e per Candreva, con l'interista che si conferma il migliore della Serie A nella specialità, assieme a Lazovic del Genoa.

LE DICHIARAZIONI - Stefano Pioli ai microfoni di 'Premium' analizza così la vittoria: "Sono i risultati a determinare i giudizi ma noi continueremo a lavorare per fare bene fino alla fine. Oggi abbiamo fatto più di 20 tiri in porta, è un segnale importante ma dobbiamo crescere e migliorare perché il livello dei prossimi avversari sarà alto e dobbiamo farci trovare pronti. La prestazione di Banega? E' un giocatore di qualità, sa verticalizzare e oggi l’ha fatto molto bene. Ausilio ha detto che la società vuole progettare il futuro con me? Io ho sempre avuto il sostegno di tutta la società. Stiamo lavorando, stiamo costruendo una buona base per il futuro ma sappiamo anche che c'è una stagione da portare al termine, dove dovremo correre tantissimo. Stiamo pensando al presente ma stiamo anche impostando il futuro".

Anche capitan Mauro Icardi ha commentato subito dopo la sfida il 5-1 del Sant'Elia: "Dopo una caduta bisogna rialzarsi e noi lo abbiamo fatto bene. Il terzo posto è il nostro obiettivo, dobbiamo crederci fino alla fine... Se non segno io ma i miei compagni, va bene lo stesso. Sono contento per la grande partita che abbiamo fatto. La Nazionale? Quando decideranno di chiamarmi darò il mio contributo". (Luca Brivio)

