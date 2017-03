Novara Inter Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA NOVARA-INTER PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, GIRONE C 21^GIORNATA) - Novara Inter Primavera sarà diretta dall’arbitro Davide Miele della sezione di Torino, assistito dai guardalinee Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo. Il ventunesimo turno del campionato Primavera si apre con l’anticipo di giovedì 9 marzo 2017: a Novarello i padroni di casa del Novara affrontano l’Inter, il match comincia alle ore 14:30 ed è valido per il girone C.

Nel quale il Novara, allenato da mister Giacomo Gattuso, occupa la settima posizione con 31 punti, mentre l’Inter guarda tutti dall’alto delle sue 52 lunghezze. Ricapitoliamo il regolamento del torneo Primavera: in ognuno dei tre raggruppamenti le prime due classificate accederanno direttamente alla fase finale per l’assegnazione del titolo; terze, quarte e le due migliori quinti disputeranno invece dei playoff preliminari da cui usciranno altre due squadre, che andranno a completare la griglia della fase finale. Per la postseason sono quindi buone le posizioni che vanno dalla prima alla quinta, e al momento il Novara coltiva ancora qualche speranza nel girone C: i baby piemontesi sono lontani 8 lunghezze dal quinto posto del Genoa, a 6 turni dalla fine la matematica lascia ancora aperto uno spiraglio.

Invece l’Inter allenata da Stefano Vecchi ha bisogno di altri 3 punti per blindare il primato dalla rincorsa di tre inseguitrici molto temibili: l’Atalanta, seconda a meno 5 (47 punti) e squadra infarcita di giovani promesse; poi i campioni d’Italia della Roma (45 punti) ed anche la Virtus Entella (42), che si sta confermando tra le formazioni più insidiose del campionato Primavera. Ricordiamo inoltre che da lunedì (13 marzo) l’Inter Primavera sarà impegnata nell’edizione numero 69 del Torneo di Viareggio: i nerazzyri sono stati inseriti nel girone 4 assieme ai greci del PAS Giannina, gli statunitensi del LIAC New York e la SPAL.

Tornando all’anticipo di campionato tra Novara ed Inter, vediamo le probabili formazioni del match: per i padroni di casa, reduci da 3 giornate senza sconfitta, previsto un 4-3-3 con Pacini in porta, Guatieri e Bove a presidiare l’area, Zacchi e D’Astoli terzini. Chiavi del centrocampo in mano a Collodel, che sarà affiancato da Lattarulo e Penna. Nel tridente d’attacco il ghanese Agyemang e Caldirola sosterranno l’azione del centravanti Salucci.

Anche l’Inter giocherà con il modulo 4-3-3: in porta Di Gregorio, in difesa da destra a sinistra Valletti, il belga Vanheusden, il francese Gravillon e Cagnano. In mezzo al campo un altro giovane belga, Xian Emmers, affiancato da Carraro e da uno tra il nigeriano Aqua ed il ghanese Danso, che si giocano il posto di mezzala sinistra. Nel tridente offensivo gli esterni saranno il francese Axel Bakayoko e il guineano Moussa Souare, il centravanti infine il francese Belkheir.

Quote: WilliamHill.it favorisce nettamente il segno 2 per la vittoria dell’Inter a Novarello, opzione quotata 1,40. Il segno 1 per il successo casalingo del Novara corrisponde a quota 5,50, mentre il segno X per il pareggio vale 4,50. La partita del campionato Primavera tra Novara ed Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre e 225 di Sky. Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video.

