Ritiro Inter / Raduno alla Pinetina, poi subito a Riscone di Brunico (oggi 6 luglio 2017)

Ritiro Inter: Luciano Spalletti (LaPresse)

RITIRO INTER: RADUNO ALLA PINETINA, POI A RISCONE DI BRUNICO (OGGI 6 LUGLIO 2017) - Oggi comincia la stagione dell’Inter: alle ore 11.00 raduno alla Pinetina di Appiano Gentile, già dopo pranzo trasferimento nel ritiro montano di Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, con un volo dalla Malpensa ad Innsbruck e poi trasferimento in pullman nella località della Val Pusteria che ospiterà l’Inter fino a domenica 16 luglio. Un ritiro dunque piuttosto breve, come d’altronde impongono le esigenze del calcio del giorno d’oggi, dal momento che a seguire ci sarà la lunga trasferta per la tournée asiatica fra Cina e Singapore, che occuperà tutta la seconda metà del mese di luglio. Oggi dunque comincia l’era di Luciano Spalletti come allenatore dell’Inter, subito ci sarà un allenamento nel tardo pomeriggio, quando la comitiva nerazzurra sarà da poco arrivata a Riscone di Brunico. Si inizierà dunque subito a lavorare, anche se la rosa a disposizione dell’allenatore sarà per forza di cose ridotta, dal momento che tutti coloro che a giugno hanno avuto impegni con le rispettive Nazionali godranno di qualche giorno di vacanza in più, con rientro in base a quando hanno terminato gli impegni.

Di conseguenza, in questi suoi primi giorni di Inter Luciano Spalletti avrà a disposizione molti giovani, il che può anche essere un bene se si considerano i grandi complimenti fatti a Stefano Vecchi e alla sua Primavera fresca campione d’Italia. Eccovi dunque qui di seguito l’elenco completo di tutti i convocati fin dal primo giorno di raduno dell’Inter: si tratta dei portieri Berni, Handanovic, Padelli e Pissardo; dei difensori Miranda, Murillo, Ansaldi, Ranocchia, Vailetti, Vanheusden e Sala; dei centrocampisti Kondogbia, Joao Mario, Emmers, Belloni, Zaniolo e Danso; degli attaccanti Pinamonti, Rivas, Biabiany, Longo, Baldini, Odgaard e Rover. Si capisce facilmente come si tratti di una rosa fortemente rimaneggiata, soprattutto per quanto riguarda l’attacco: sarà dunque per forza di cose un inizio a rilento per impostare il lavoro del nuovo allenatore, che solamente in difesa avrà a disposizione un buon numero di titolari. Comunque è il primo giorno di “scuola”, l’attesa è grande per un anno in cui l’Inter non può fallire…

© Riproduzione Riservata.