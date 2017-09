Probabili formazioni/ Benevento Inter: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 7^ giornata)

Probabili formazioni Benevento Inter (LaPresse)

Sarà la sfida tra Benevento e Inter, attesa nella settima giornata di serie A, il nuovo banco di prova per gli stregoni di Baroni, che sperano oggi in casa di raccogliere i primi punticini della stagione. Fischio d’inizio atteso al Vigorito domenica 1 ottobre alle ore 15.00: si annuncia una gara molto appassionante a cui però i giallorossi guardano con apprensione viste le numerose defezioni nella rosa oltre che il valore dell’avversario, che approda a questo turno di campionato da terza in classifica con 5 successi e un pari finora conseguiti. Andiamo quindi ora a vedere come Baroni e Spalletti si sono preparati a questo incontro analizzando nel dettaglio ruolo per ruolo le probabili formazioni della partita Benevento-Inter.

Saranno ben tre le modalità attraveso cui sarà possibile assistere comodamente da casa alla partita tra Benevento e Inter. La sfida al Vigorito infatti sarà trasmessa in diretta tv da MediasetPremium (canali Premium sport 2 e Premium sport HD) oltre che da Sky: qui l'appuntamento sarà presso il canale Sky Calcio 1 (251). Diretta streaming video garantina oltre che dalle app Premium Play e Sky Go anche dal portalte sportube.tv,a cui però sarà necessario abbonarsi.

LE SCELTE DI BARONI

Come abbiamo detto in vista della partita con l’Inter il tecnico del Benevento dovrà fare i conti con parecchi giocatori ancora non disponibili o in forte dubbio, oltre che il già noto squalificato Lucioni, la cui vicenda ha riempito le pagine di cronache negli ultimi giorni. Fatto questi conti Baroni dovrà quindi raffazzonare un 11 il più possibile in forma per fronteggiare una formazione quella nerazzurra confermando nel contempo il solito 4-4-2. Belec starà in porta con di fronte a se la coppia di centrali Costa e Venuti, con Letizia a Di Chiara confermati sulle fasce, con Antei e Dijmsiti out per infortunio. Per il centrocampo la coppia di centrali sarà ancora una volta formata da Memushaj e Cataldi, mentre l’esterno verrà affidato al duo Lazaard-Lombardi anche se quest’ultimo rischia il ballottaggio con Parigini. Qualche problematica e coperta cortissima in attacco per gli stregoni che rimarranno ancora una volta senza Iemmello, Kanoute, Ciciretti e D’Alessandro: le due punte saranno quindi Coda e Puscas con Armenteros che potrebbe cominciare a scalpitare dalla panchina.

GLI 11 DI SPALLETTI

Non ha invece problemi di formazione Luciano Spalletti che comunque sa bene che i tre punti messi in palio contro il Benevento rimangono importantissimi: panchina lunga a la possibilità di fare qualche cambio strategico magari a centrocampo, che rimane ancora il punto debole dello schieramento dei nerazzurri. Sempre optando per il 4-2-3-1 ormai già noto tra i pali vedremo quindi Handanovic con un reparto difensivo più che approvato e che porterebbe al centro Miranda e Skriniar, con D’Ambrosio e Dalbert sulle fasce. Qualche dubbio in più per il centrocampo: questa volta far da cerniera dovremmo vedere Vecino a far compagnia a Borja Valero mentre sulla trequarti sia Joao Mario che Brozovic si giocano la maglia da trequartista. Nessun problema invece in attacco dove prima punta e bomber di riferimento è Mauro Icardi mentre gli esterni di riferimento saranno ancora Candreva e Perisic.

BENEVENTO (4-4-2): Belec; Letizia, Venuti, Costa, Di Chiara; Lombardi, Cataldi, Memushaj, Lazaar; Coda, Puscas. All Baroni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Matias Vecino, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All Spalletti

