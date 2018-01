Colidio/ Video, chi è il bomber che ha regalato all’Inter la Supercoppa Primavera

Facundo Colidio video: ecco chi è il bomber dell'Inter, autore della doppietta della vittoria contro la Roma nella Supercoppa Primavera, giocata a San Siro il 7 gennaio 2018.

Facundo Colidio, l’eroe del match Inter Roma Primavera che si è giocato ieri pomeriggio a San Siro: chi è il bomber che con la sua doppietta ha regalato ai nerazzurri la Supercoppa?. Nato nel gennaio del 2000 Rafaela in Argentina, Colidio entra a far parte della rosa delle formazione Under 19 del club del Biscione solo lo scorso 20 settembre, dopo un passato abbastanza breve con la formazione giovanile del Boca junior: l’ennesimo colpaccio della dirigenza nerazzurra nelle cantere biancocelesti. Sulla sua maglia però un cartellino pesante: ben 7 i milioni di euro spesi dall’Inter per lui (bonus esclusi), che ieri però sono già stati ampiamente ripagati con una prestazione davvero eccezionale. Per la stagione corrente il tabellino di Colidio racconta di appena 7 presenze nel campionato della Primavera 1 e solo 448 minuti nelle gambe con un gol segnato in occasione del match Inter-Verona, al suo esordio ufficiale. Numeri forse non così importanti ma che poco possono raccontare della qualità e delle prospettive che ieri sono ben emerse nella finale di Supercoppa tra Inter e Roma Primavera.

LA SUA DOPPIETTA SAN SIRO

Di fatto ieri pomeriggio a San Siro a Colidio sono bastati appena 3 minuti per far gelare il sangue agli avversari in campo per il prestigioso trofeo Primavera. Al 3^ minuto di gioco ecco la sua prima magia: palla strappata a metà del campo, acceso il dribbling bruciante e poi la rete insaccata sfruttando il cross di Emmers pur deviato da un difensore giallorosso. Una belle rete avvenuta in una certa confusione nell’area piccola: il vero colpo però l’argentino lo riserva per il gran finale. Al 118 minuto (il 13’ del secondo tempo supplementare) di una partita davvero dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, il bomber dell’Inter primavera serve un gol in rovesciata appena fuori dalla mischia, davanti a cui la Roma, pur compatta, non riesce a fare nulla. La partita finisce e l’inter Primavera vince la sua prima Supercoppa: ecco chi è Facundo Colidio.

