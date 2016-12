Calciomercato Juventus news/ Lukaku rinnova, Raiola non chiude alla cessione. Ultime notizie, oggi 22 dicembre 2016 (aggiornamenti in diretta)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LUKAKU RINNOVA, RAIOLA NON CHIUDE AL TRASFERIMENTO (OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Romelu Lukaku è da sempre un obiettivo di calciomercato della Juventus ed anche se ora l'attaccante è pronto a rinnovare con l'Everton non è detto che in estate le cose non possano mutare. L'agente del belga, Mino Raiola, non chiude le porte ad un suo trasferimento il prossimo giugno, ai microfoni di 'TalkSport': "Con l'Everton abbiamo raggiunto l'accordo al 99,9% per il rinnovo del contratto, mancano solo alcuni dettagli. Se Romelu sarà bravo e forte abbastanza per andare via la prossima stagione allora ne parleremo con l'Everton, in estate valuteremo la situazione" conclude l'agente di Lukaku. Il giocatore con questo nuovo contratto supererà la soglia delle 100 mila sterline a settimana, il primo che percepirà questo ingaggio all'Everton, considerando che è stato acquistato dal Chelsea per 28 milioni di sterline nel 2014, sempre cifra record per il club inglese. Lukaku aveva detto no proprio alla Juventus visto che non si sentiva pronto per questa scelta, in estate la situazione cambierà?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L'ATALANTA HA DETTO NO PER PETAGNA (OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Andrea Petagna sta disputando un'ottima stagione con la maglia dell'Atalanta quindi potrebbe essere un nome caldo in vista della sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, l'Atalanta ha respinto la prima offerta della Juventus per il cartellino di Petagna. Juventus, Inter e Monaco infatti sono molto interessati all'attaccante nerazzurro ma l'Atalanta non ha alcuna intenzione di lasciar partire l'attaccante a stagione in corso. A differenza di quanto accaduto per Caldara e Gagliardini, questa volta il club allenato da Gasperini ha risposto no alla Juventus, fortemente interessata a Petagna. I nerazzurri sono convinti che al termine di questa stagione il costo del cartellino di Petagna possa aumentare notevolmente, visto che con Gasperini si sta ambientando bene e fino a giugno potrebbe anche siglare il doppio delle reti. Per la Dea ora l'attaccante è incedibile, qualsiasi cifra messa sul piatto dalla Juventus non servirà per far cambiare idea ai nerazzurri, il tutto verrà rimandato nella sessione estiva del calciomercato.

