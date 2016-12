INFORTUNIO STURARO, JUVENTUS NEWS: IL CENTROCAMPISTA SI FA MALE IN SUPERCOPPA ITALIANA (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Infortunio per Stefano Sturaro: il centrocampista della Juventus si è fatto male nel corso del match contro il Milan del 23 dicembre, valido per la Supercoppa Italiana 2016 e disputato a Doha in Qatar. Sturaro ha dovuto abbandonare la contesa per infortunio nel secondo tempo, precisamente al 79’ minuto: il ventitreenne ex Genoa si è seduto per terra invocando i soccorsi dello staff sanitario, poco dopo ha richiesto il cambio e Massimiliano Allegri ha inserito al suo posto il gabonese Mario Lemina. Le condizioni di Sturaro restano da verificare: dopo la Supercoppa il giocatore sarà sottoposto ai primi aggiornamenti del caso che cominceranno a chiarire l’entità del problema. Per la Juventus il primo impegno dopo la sosta è in programma domenica 8 gennaio: match casalingo contro il Bologna. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA LA PARTITA JUVENTUS-MILAN (SUPERCOPPA ITALIANA 2016)

