Juventus News/ Torricelli: bilancio bianconero più che positivo, Buffon e Bonucci da copertina (oggi 1 gennaio 2017)

JUVENTUS NEWS, TORRICELLI: BILANCIO BIANCONERO PIU’ CHE POSITIVO, BUFFON E BONUCCI DA COPERTINA (OGGI 1 GENNAIO 2017) - Con il 2017 ormai iniziato anche in casa Juventus si tirano le fila dell’anno appena passato, che per la casa bianconera non è trascorso senza grandi traguardi e successi. A fare un bilancio dell’anno solare appena passato, strizzando l’occhio agli obbiettivi prefissati per quest’anno oltre che alla prossima finestra di calciomercato ci ha pensato Moreno Torricelli, che ai microfoni di Massimo Pavan ha dichiarato:” Un bilancio molto ma molto positivo al di là della sconfitta in Supercoppa credo che la vittoria del campionato, della Coppa Italia, usciti in Champions League per un soffio con il Bayern, quello ci può stare, però nonostante tutto, la Juve è ancora in testa alla classifica, ha passato il turno, quindi un 2016 positivissimo. L’uomo copertina? Guarda, diventa difficile fare un nome, io prediligo sempre i giocatori di squadra, come Buffon, come Bonucci, quelli che sono l'anima della squadra. La rivelazione del 2017? Mah, non è facile, è dura, ma io spero che possa diventare determinante Pjaca, Higuain e Dybala è scontato, sono curioso di vedere Pjaca, Allegri si è espresso con parole importanti, speriamo confermi le attese”.

© Riproduzione Riservata.