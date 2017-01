JUVENTUS/ Calciomercato news, "scippo" alla Lazio a centrocampo?

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS. INSERIMENTO PER BIGLIA SE NON RINNOVA – Il ventaglio di nomi sul taccuino dell'amministratore delegato Beppe Marotta riguardante il nuovo centrocampista di livello internazionale da aggiungere all'organico della Juventus è davvero molto ampio. I bianconeri, oltre ai nomi noti, per questo calciomercato invernale stanno infatti monitorando la situazione di Lucas Biglia, regista e capitano della Lazio. Il contratto del centrocampista argentino con i biancocelesti scadrà il prossimo 30 giugno 2018, ovvero al termine della prossima stagione, e la volontà della Lazio sarebbe quella di rinnovare e prolungare il rapporto con il calciatore ma la distanza tra le parti è ancora ampia. Se Biglia non dovesse trovare l'intesa con la sua società nel breve periodo potrebbe dunque decidere di guardarsi intorno e, secondo le indiscrezioni, pure la Lazio starebbe facendo altrettanto mettendo nel mirino l'ex milanista Marco van Ginkel, oggi al Psv in prestito dal Chelsea. In ogni caso la Juventus dovrà stare attenta anche all'Inter nella corsa a Biglia, con i cinesi di Suning senza problemi di portafogli.

© Riproduzione Riservata.