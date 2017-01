Calciomercato Juventus/ News, Guidoni: Kean verso il prestito? Biglia-Luiz Gustavo, accoppiata costosa (esclusiva)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL PARERE DI ALBERTO GUIDONI (ESCLUSIVA) - La Juventus continua a fare operazioni di calciomercato importanti, nello stesso tempo si guarda intorno pronta a investire su altri acquisti. Piace alla società bianconera Lucas Biglia ma Lotito chiede sempre tanto per i suoi giocatori migliori e la Lazio punta molto su questo calciatore. Un altro nome accostato alla Juventus è Luiz Gustavo del Wolsfburg. Il centrocampista brasiliano però costa molto, in questo reparto la squadra di Massimiliano Allegri è coperta. Potrebbe anche andare in prestito per giocare di più Moise Kean, talento bianconero. Sembra ormai deciso invece il futuro di Patrice Evra, che dovrebbe andarsene a gennaio. E Paulo Dybala? Vedremo se arriverà un'offerta incredibile cosa farà la Juventus... Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Alberto Guidoni. Eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a IlSussidiario.net.

La Juventus potrebbe acquistare Biglia? Credo proprio di no, la Lazio potrebbe anche chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus non sarebbe disposta a dare alla società biancoceleste. E poi la Juventus è coperta in quel ruolo. La Lazio punta molto su Biglia.

Potrebbe invece arrivare Luiz Gustavo? Anche in questo caso parliamo di un prezzo non indifferente per il suo cartellino; poi, come per Biglia il suo ruolo è coperto nella Juventus.

Kean ha fatto l'esordio in Serie A e in Champions League, ma ora pare aver bisogno di giocare: partirà per un prestito? Finora ha giocato poco, la Juventus non l'ha molto utilizzato. Penso che la società bianconera potrebbe darlo in prestito a qualche squadra per farlo giocare di più.

Quale sarà il futuro di Evrà? Alla fine penso che dovrebbe partire e non vestire più la maglia bianconera. Dovrebbe andarsene già a gennaio.

Dybala resterà in ogni caso? Credo proprio che la Juventus non lo venderà, facendone la base per il futuro. E' stato speso molto per comprarlo, è stato fatto un investimento importante; è ancora giovane e la Juventus sta puntando su giocatori giovani di grande valore. Dybala non sarà ceduto.

(Franco Vittadini)

