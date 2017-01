Juventus/ Calciomercato news, da Gigi a Gigio: porte girevoli in casa bianconera

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. DONNARUMMA ALLA JUVE? La Juventus sta pensando anche al futuro in questa sessione di calciomercato. A noi non è sfuggito il lungo elogio dedicato da Buffon a Donnarumma nell'ultima intervista che il portiere juventino ha rilasciato a Sky. A un attento ascoltatore quella divagazione sull'estremo difensore del Milan ha suonato molto come un passaggio di testimone tra il presente e il futuro non solo in chiave nazionale ma anche in chiave Juventus. Ecco bisogna capire cosa diventerà il Milan coi cinesi, se sono tarocchi o meno, sicuramente la Juventus sta provando tramite Raiola a imbstire un discorso per il 2018. E se raiola si dovesse convincere della bontaà di questa operazione sappiamo che non c'è santo che tenga. Buffon parlando con Donnarumma su questo aspetto ci scherza e il portirone rossonero non disdegna. Aspettiamo di capire se i cinesini del Milan sono quelli di via Sarpi a Milano o dei ricconi di Pechino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LEMINA PER TOLISSO? ULTIME NOTIZIE, OGGI 18 GENNAIO 2017 - Intanto prosegue il tam-tam di notizie relative ai possibili movimenti estivi della Juventus. Secondo le news di calciomercato riferite da Sportmediaset, i bianconeri stanno pensando di fare sul serio per portare a Torino Corentin Tolisso, centrocampista del Lione classe 1995, l’estate prossima. L’Olympique avrebbe già respinto una prima offerta di 30 milioni di euro per il suo numero 8, che quest’anno ha incrociato proprio la Juventus nei gironi di Champions League (andando a segno nella sfida di Torino); i campioni d’Italia però potrebbero integrare l’offerta economica con una contropartita tecnica, e in particolare mettendo sul piatto il cartellino di Mario Lemina. Al momento il ventitreenne gabonese è via con la sua nazionale per la Coppa d’Africa, in estate la Juventus potrebbe sacrificarlo per arrivare al più quotato Tolisso. Da verificare la disponibilità del Lione, che ha sempre chiesto tanto per i suoi titolari e che potrebbe preferire un’offerta esclusivamente economica.

