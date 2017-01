Juventus-Udinese Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi girone B, 14^ giornata)

DIRETTA JUVENTUS-UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI 21 GENNAIO 2017, GIRONE B 14^ GIORNATA) - Juventus-Udinese Primavera, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo sabato 21 gennaio alle ore 13.00, si giocherà presso il centro sportivo di Vinovo. La Vecchia Signora si trova al primo posto nel girone B del torneo dedicato all'ex presidente nerazzurro Giacinto Facchetti, sopravanzando il Chievo Verona di un solo punto. Nel primo match dell'anno i torinesi si sono imposti con un netto 3-0 contro l'Empoli, dimostrando di non aver esaurito la forma smagliante che avevano già mostrato nelle gare finali del 2016.

Con il successo sui toscani sono salite a cinque le vittorie consecutive degli juventini, che vogliono incrementare questo dato e tenere a debita distanza gli avversari. Dall'altra parte ci sarà un'Udinese reduce da tre risultati utili consecutivi e che ha pareggiato la prima gara dell'anno contro i pari età del Sassuolo. La squadra friulana al momento staziona al quinto posto in graduatoria, ultimo valido per accedere ai playoff di fine stagione, con l'Empoli che insegue ad una sola lunghezza di distanza.

Partiamo ora con l'analisi delle probabili formazioni che si posizioneranno sul terreno di gioco fin dal primo minuto. La Juventus, guidato dall'ex Campione del Mondo Fabio Grosso, utilizzeranno il modulo 4-3-1-2, schierando fra i pali il promettente estremo difensore Audero, che ha ottenuto già diverse convocazioni con la prima squadra. Dinanzi a lui la difesa si comporrà con il terzino destro Semprini, il primo difensore centrale Vogliacco, il secondo difensore centrale Andersson e il terzino sinistro Tripaldelli.

Nella casella di mediano vedremo disimpegnarsi Muratore, coadiuvato dal lavoro delle due mezzali, a destra Bove e a sinistra Caligara. Non ci sarà il ceco Macek, divenuto un nuovo giocatore del Bari. Sulla trequarti galleggerà il capitano Clemenza, uomo di fantasia e fulcro del gioco juventino. Le sue intuizioni serviranno per lanciare in porta i due attaccanti, Léris e Kean, che può vantare una presenza in campionato e una in Champions League con il team di Massimiliano Allegri.

L'Udinese dal canto suo verrà schierato da mister Luca Mattiussi con lo stesso modulo, mettendosi, come si dice in gergo, a specchio rispetto agli avversari. Il portiere sarà Borsellini e difenderà i pali assieme ai due terzini Ermacora e Zanetti, schierati rispettivamente a sinistra e a destra, e i due difensori centrali Parpinet e Vasko. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Bovolon, affiancato sulla destra dalla mezzala e capitano Magnino e sulla sinistra dall'altra mezzala Armenakas. Il trequartista risponderà al nome di Balic, che dovrà incunearsi fra le maglie avversarie e fornire palloni da spedire in porta alla coppia d'attacco, che sarà composta dalle due punte centrali, il brasiliano Ewandro e l'ivoriano Djoulou Zohoki.

Juventus-Udinese Primavera, sabato 21 gennaio 2017 alle ore 13.00, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, in chiaro per tutti sul canale 60 del digitale terrestre di Sportitalia, visibile anche per tutti coloro che si collegheranno in diretta streaming video sul sito sportitalia.com (per accedere alla visione della partita è necessario registrarsi).

