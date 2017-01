Probabili formazioni/ Juventus-Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 21^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LAZIO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus-Lazio, lunch match della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca alle ore 12:30 di domenica 22 gennaio; bellissima partita tra la capolista e la quarta forza del campionato, con la Juventus che deve immediatamente riscattare la brutta sconfitta di Firenze e la Lazio che, forte anche del passaggio del turno in Coppa Italia, proverà a sfruttare il basso morale dei bianconeri per piazzare un colpo che la porterebbe ancora più vicina all’obiettivo della qualificazione in Champions League. In attesa che le squadre scendano in campo per la partita di domani allo stadio Olimpico, possiamo andare a vedere in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus-Lazio.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - La Juventus ritrova Lichtsteiner al rientro dalla squalifica e dunque Massimiliano Allegri può tornare a utilizzare la difesa a quattro; tra Barzagli, Rugani e Chiellini uscirà il nome del giocatore che affiancherà Bonucci in difesa, mentre sulla corsia sinistra agirà Asamoah vista la squalifica di Alex Sandro e il fatto che Evra è ormai un separato in casa e aspetta soltanto di conoscere la sua prossima destinazione. Una squalifica anche a centrocampo: quella di Sturaro, e dunque Rincon sarà ancora titolare come mezzala sinistra, con la conferma di Marchisio in qualità di regista e di Khedira che come sempre agirà da interno destro. Per quanto riguarda l’attacco, sembra già essere tutto scritto: Pjanic ancora una volta sarà il trequartista, mentre le due punte dovrebbero essere Dybala e Higuain. Al momento però c’è ancora una timida possibilità di vedere in campo dal primo minuto Mandzukic, magari per dare un po’ di fiato a un Dybala apparso appannato nella partita contro la Fiorentina (al netto del clamoroso gol sbagliato e che avrebbe potuto regalare il pareggio alla Juventus).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Simone Inzaghi potrebbe a sorpresa avvalersi della difesa a tre per sfidare la Juventus: in questo caso avrebbe Felipe Anderson e Radu, i due esterni, pronti a fare lavoro di copertura e, partendo più basso, il brasiliano avrebbe campo per prendere velocità e puntare la difesa avversaria. De Vrij è l’unico sicuro in difesa; al suo fianco dovrebbero esserci Bastos, che all’andata aveva giocato un’ottima partita, e Wallace che sono favoriti su Hoedt. A centrocampo, detto dei due esterni, giocheranno Lucas Biglia e Parolo che erano titolari anche in Coppa Italia; avanza la sua posizione invece Milinkovic-Savic, che a questo punto dovrebbe agire sulla trequarti. Insieme al giovane serbo va verso la conferma Luis Alberto, che in questo momento è favorito su Lombardi e Kishna; davanti a tutti giocherà invece Ciro Immobile, cresciuto proprio nel settore giovanile della Juventus e impegnato in un’ideale sfida con Higuain (rispetto al quale ha segnato due gol in meno in questo campionato).

JUVENTUS-LAZIO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus-Lazio, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, precisamente sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-LAZIO