DIRETTA / Presentazione Rincon Juventus news info streaming video e tv: i numeri del venezuelano. La conferenza stampa (oggi martedì 3 gennaio 2017)

DIRETTA PRESENTAZIONE RINCON JUVENTUS NEWS INFO STREAMING VIDEO E TV: LA CONFERENZA STAMPA (MARTEDI 3 GENNAIO 2017). I NUMERI DEL VENEZUELANO - In attesa della presentazione di Rincon come nuovo giocatore della Juventus, ecco alcuni numeri del centrocampista venezuelano che sono stati forniti dalla Juventus sul proprio sito Internet nell’articolo che ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Rincon. Sono le statistiche che si riferiscono al campionato in corso ed evidenziano le qualità per le quali il giocatore del Genoa si è messo particolarmente in luce, spingendo la Juventus ad acquistarlo. Dunque, secondo il sito dei bianconeri in questa Serie A 2016-2017 le doti del ‘General’ (questo il soprannome di Rincon) si sono espresse in modo ancora più evidente: 103 palle recuperate, media partita molto più alta rispetto a quella dei giocatori del suo stesso ruolo, 19 contrasti vinti e altrettanti palloni recuperati, due assist e 19 occasioni da rete in cui è stato protagonista. Particolarmente rilevante il dato dei suoi passaggi positivi, addirittura 680, con la altissima media di 42 a partita, e quello delle verticalizzazioni, ben 249. Questi dunque sono i numeri che hanno messo in luce Rincon agli occhi della Juventus, tanto da spingere i bianconeri ad acquistarlo per rinforzare il centrocampo, reparto nel quale la Juventus sta concentrando gli sforzi sul calciomercato di gennaio.

DIRETTA PRESENTAZIONE RINCON JUVENTUS NEWS INFO STREAMING VIDEO E TV: LA CONFERENZA STAMPA (MARTEDI 3 GENNAIO 2017) - Oggi pomeriggio appuntamento con la presentazione di Tomas Rincon, il primo acquisto invernale della Juventus che sarà ufficialmente presentato in conferenza stampa a partire dalle ore 16.00. L’atteso evento si svolgerà all’interno dello Juventus Stadium, dove il centrocampista venezuelano ex Genoa sarà a disposizione dei giornalisti per il classico appuntamento con la presentazione di un nuovo acquisto. Il comunicato ufficiale dell'accordo che lega Rincon e la Juventus è arrivato proprio questa mattina, dal momento che oggi è il primo giorno di apertura ufficiale del calciomercato invernale, ma di fatto Rincon è bianconero già da settimana scorsa, quando la Juventus trovò l'accordo con il Genoa e con il centrocampista sudamericano, bruciando la concorrenza della Roma.

Il contratto avrà durata di tre stagioni e mezza e scadrà dunque il 30 giugno 2020: l'acquisto è a titolo definitivo ed ha avuto un prezzo di otto milioni di euro (pagabili però in tre anni) più uno di bonus "al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale", come si legge nel comunicato. Sul sito della Juventus invece si può leggere il saluto "bienvenido General", che ricorda appunto il soprannome di Rincon, il 'General' perché combattivo, risoluto, giocatore che unisce alla sua grinta e alla sua caparbietà un piede capace sempre di mettere la palla al posto giusto. Questo è l'auspicio della società, che ha scelto Rincon per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del doppio obiettivo scudetto e Champions League.

Ricordiamo che la presentazione ufficiale di Tomas Rincon e la conferenza stampa saranno trasmesse in diretta tv sul canale J TV (disponibile al numero 212 della piattaforma satellitare di Sky). Questo significa che l'evento sarà visibile per gli abbonati alla tv satellitare anche in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Inoltre chi non potesse seguire la presentazione di Rincon in televisione in un pomeriggio di un giorno lavorativo (anche se in mezzo alle festività natalizie) potrà affidarsi anche agli aggiornamenti sul portale ufficiale bianconero Juventus.com, oppure seguirla tramite la pagina ufficiale Facebook e l'account Twitter della Juventus.

