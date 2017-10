Probabili Formazioni/ Juventus Sporting Lisbona: diretta tv, orario, ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Juventus Sporting: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti in campo per la sfida valida nel girone D di Champions League 2017-2018.

17 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Sporting (LaPresse)

Juventus-Sporting Lisbona che si giocherà mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium, sarà la sfida valida nella terza giornata della fase a giorni della Champions League 2017-2018. Scontro diretto in casa bianconera quindi per la formazione di Massimiliano Allegri che domani si troverà di fronte la compagine portoghese, a pari punti nella graduatoria del girone D. Con la sconfitta rimediata del primo turno contro il Barcellona a cui rimediare, la Vecchia Signora non ha intenzione di frenare la propria rincorsa di fronte ai lusitani di Jorge Jesus, visto che in palio c’è perlomeno la seconda piazza nella classifica del gruppo. Vista la posta in palio e la voglia da parte dei bianconeri di gettarsi subito alle spalle la sconfitta rimediata contro la Lazio in campionato sabato scorso, Allegri opterà per la migliore formazione possibile in campo, cosi come il tecnico dello Sporting. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Juventus Sporting.

JUVENTUS SPORTING LISBONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come per le altre partite della Champions League anche la sfida tra Juventus e Sporting sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Mediaset Premium. Appuntamento quindi per tutti gli abbonati alle ore 20.45 ai canali Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta video streaming dell’incontro garantita tramite l’app Premium Play.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per questa sfida in casa Mister Allegri sa che non può sbagliare, pena la perdita di terreno prezioso nella graduatoria del girone D della Champions League: appare quindi ovvio che il tecnico bianconero opti per la compagine ufficiale domani in campo, dove è possibile. Il condizionale è d’obbligo visto che nel solito 4-2-3-1, in difesa si riproporranno i soliti problemi sulla fascia destra: qui l’unico titolare in lista Uefa è infortunato (Mattia De Sciglio) ed altamente probabile che vedremo un centrale Stefano Sturaro riciclarsi come esterno. Il resto del reparto verrà composto dalla coppia di centrali Rugani e Chiellini di fronte a Buffon e con Alex Sandro sulla corsia mancina. Minor problemi a centrocampo dove vicino al solito Matuidi dovremmo vedere Pjanic (con Khedira titolare nel precedente turno di campionato e quindi portato in panchina), oltre che in attacco: qui Dybala rimane titolare con Higuain prima punta, mentre sarà da valutare l’inserimento di Cuadrado e Mandzukic visti i probabili ballottaggi con Douglas Costa e Bernardeschi.

GLI UNDICI LUSITANI

Per la sfida a Torino anche il tecnico dello Sporting Jorge Jesus non si può permettere errori e quindi opterà per 11 titolare, facendo conto della probabile assenza di Doumbia per infortuno muscolare. In ogni caso verrà confermato il solito 4-2-3-1 che vedrà tra i pali Rui Patricio, mentre di fronte alla maglia numero 1 agiranno in coppia Coates e Mathieu con Piccini sull’esterno. Da valutare però inserimento di Coentrao, tornato da un piccolo infortunio muscolare, oltre ad alcuni ballottaggi sempre in difesa, vista la pioggia di ammonizioni che ha colpito i lusitani nel precedente turno di Champions League contro il Barcellona. Per il centrocampo saranno Carvalho e Battaglia a fare da frangiflutti mentre Bruno Fernades agirà sulla trequarti. Vista poi l’assenza conclamata di Doumbia, sarà Bast Dost a ricoprire il ruolo di punta con Acuna e Martins a supporto dell’olandese sulle fasce: da valutare magari nella ripresa l’inserimento di Bruno Cesar al posto della maglia numero 9.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPORTING LISBONA

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Sporting (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; William Carvalho, Battaglia; Martins, Bruno Fernandes, Acuna; Dost. All. Jorge Jesus

