Probabili formazioni/ Udinese Juventus: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 9^ giornata)

Probabili formazioni Udinese Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie live sui possibili schieramenti in campo alla Dacia Arena per la 9^ giornata di Serie A 2017-2018.

21 ottobre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Udinese Juventus (LaPresse)

La partita tra Udinese e Juventus attesa per la nona giornata del campionato di Serie A, è in programma per domenica 22 ottobre 2017 presso la Dacia Arena, alle ore 18.00. Nuovo banco di prova quindi per la formazione di Massimilano Allegri, che dopo l’impegno in Champions League contro lo Sporting, torna protagonista in trasferta con tanta voglia di rimediare, ai danni dei friulani, alla sconfitta rimediata contro la Lazio nel turno precedente. La voglia di fare bene e la rabbia giusta c’è in casa Juventus: lo si è ben visto contro i lusitani questa settimana, eppure la sfida contro la compagine di Delneri non si può già dire decisa, anche perchè Allegri dovrà fare qualche necessario cambio nel suo 11. Andiamo quindi a vedere come i due allenatori e le rispettive rose si sono preparate a questo incontro andando ad analizzare le probabili formazioni della sfida tra Udinese e Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH DI SERIE A

Ricordiamo che la partita tra Udinese e Juventus sarà visibile in diretta tv, sul digitale terrestre come sul satellitare, sempre alle ore 18.00. Appuntamento quindi per gli abbonati a Mediaset Premium ai canali Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta streaming video garantita tramite il servizio Premium Play. Sulla tv pay per view di Sky invece gli abbonati potranno seguire la partita di Serie A ai canali sky Sport 1HD (numero 201), Sky Supercalcio HD (numero 206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251 evento acquistabile con il codice 408466): diretta video streaming garantita tramite l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

LE SCELTE DI DELNERI

Partendo dai padroni di casa va ovviamente precisato che, vista la caratura dell’avversario, Delneri non potrà che optare per il suo 11 ufficiale, dove però non dovrebbero far parte sia Behrami che Larsen, alle prese con diversi problemi fisici. Nonostante questi due assenti annunciati il tecnico dei friulani non avrà problemi a trovare degli ottimi sostituiti visto anche il contemporaneo rientro dall’infortunio di Danilo. In difesa quindi il reparto a 4 si fa quasi da sé: Danilo tornerà al fianco di Nuytinck in difesa di fronte a Bizzarri, mentre Widmer e Samir si accomoderanno sulle fasce anche se entrambi rischiano il posto a favore di Angella e Adnan, dati comunque per sfavoriti nel ballottaggio. Nessun dubbio invece a centrocampo dove in cabina di regia ritroveremo Barak con Jankto e Fofana al suo fianco: stessa situazione per l’attacco ormai confermato da tempo, benché non abbia ancora prodotto risultati eclatanti. Nel tridente offensivo Maxi Lopez occuperà il vertice mentre Lasagna e De Paul faranno da supporto all’esterno: l’ex Torino ha ormai dimostrato di meritare fiducia fin dal primo minuto.

GLI 11 DI ALLEGRI

Se per il match contro la Juventus Delneri ha in mente già la formazione ideale, si pone qualche dubbio in più per gli 11 ufficiali della Vecchia Signora: Allegri deve infatti fare i conti con qualche infortunio oltre che con un necessario turnover dopo la Champions League, ma con ben in mente l’obbiettivo dei tre punti messi in palio oggi per la nona giornata. Confermato ancora una volta il modulo 4-2-3-1, partendo dalla difesa ricordiamo che rispetto allo schieramento visto in campo contro lo Sporting pochi giorni fa il tecnico bianconero confermerà Buffon tra i pali oltre che Chiellini al centro del reparto, questa volta in coppia con Rugani. Nuova conferma anche per Alex Sandro sulla corsia sinistra, mentre la destra sarà in mano e Stephan Lichtstenier, non in lista Uefa e quindi ben riposato in vista del match alla Dacia Arena. Qualche movimento maggior al centrocampo: Matuidi, tenuto a riposo contro lusitani sarà quindi di nuovo in campo dal primo minuto e con il francese troveremo Pjanic, pronto a stupire di nuovo il pubblico dopo la rete segnata mercoledì scorso. Imprescindibile Dybala sulla trequarti: il bomber argentino ha fame di gol e se capitasse l’occasione sarà impaziente di rimediare ai due rigori sbagliati registrati nelle ultime giornate. Confermato qualche punta d’attacco anche Higuain mentre maggiori dubbi riguardano gli esterni: troveranno spazio Cuadrado e Mandzukic oppure Bernardeschi e Douglas Costa? Difficile dirlo anche se probabilmente il croato dovrà riposare dopo le fatiche e le emozioni offerte contro lo Sporting.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

Udinese (4-3-3): 1 Bizzarri; 27 Widmer, 5 Danilo, 17 Nuytinck, 3 Samir; 6 Fofana, 72 Barak, 14 Jankto; 10 De Paul, 20 Maxi Lopez, 15 Lasagna

Juventus (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

