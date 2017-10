Juventus si qualifica agli ottavi se.../ I risultati utili contro lo Sporting Lisbona (Champions League)

Juventus si qualifica agli ottavi se... i risultati utili ai bianconeri contro lo Sporting Lisbona, per archiviare con due giornate di anticipo il passaggio del turno nel girone D

31 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Juventus agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo? (Foto LaPresse)

La Juventus che affronta questa sera lo Sporting Lisbona all’Alvalade può qualificarsi agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo: sarebbe un traguardo importante per la squadra di Massimiliano Allegri, non tanto per il risultato in sè quanto perchè archiviare il primo obiettivo stagionale due mesi e mezzo prima darebbe un po’ di fiato ai bianconeri, che dovrebbero solo impegnarsi nel provare a centrare il primo posto nel girone D strappandolo eventualmente al Barcellona.

LA SITUAZIONE NEL GIRONE D

Il Barcellona comanda con 9 punti, avendo sempre vinto; sul fondo l’Olympiacos a quota 0, mentre la Juventus con 6 punti precede lo Sporting Lisbona che ne ha 3. Si qualificano le prime due, e il primo criterio in caso di parità di punti è l’esito del doppio scontro tra le due squadre; la Juventus in questo ha un grande vantaggio, avendo vinto 2-1 all’Allianz Stadium due settimane fa. Per la qualificazione la corsa si fa ovviamente sulla terza del girone, ovviamente lo Sporting, ma bisogna considerare anche la quarta: l’Olympiacos infatti potrebbe sempre scavalcare i portoghesi segnando il nuovo confine per il passaggio del turno.

COME SI QUALIFICA LA JUVENTUS?

Ecco dunque come la Juventus può qualificarsi agli ottavi di Champions League due giornate prima della conclusione del girone: il calcolo è semplice e ci dice che basterebbe una vittoria all’Alvalade e un’Olympiacos perdente o al massimo con un pareggio contro il Barcellona. Si disegnerebbe una situazione nella quale i bianconeri avrebbero 8 o 9 lunghezze di margine sui greci rendendosi irraggiungibili, ma ne avrebbero anche 6 sullo Sporting Lisbona: avendo battuto due volte i biancoverdi portoghesi, anche in caso di arrivo a pari punti (a quel punto a quota 9) sarebbe la squadra di Allegri ad essere davanti, e dunque ecco fatta la qualificazione a fine ottobre. Chiaramente vincere all’Alvalade non sarà affatto semplice: è più difficile questo, piuttosto che vedere un’Olympiacos frenato dal Barcellona.

PRIMO POSTO POSSIBILE?

Per quanto riguarda le possibilità di primo posto, la Juventus dovrà per forza di cose battere il Barcellona: a meno di un tracollo blaugrana, i punti di ritardo sono 3 e al momento appare difficile che la squadra di Ernesto Valverde rallenti al Pireo o al Camp Nou contro lo Sporting. Partita che per di più arriverà all’ultima giornata, quando i conti rischiano di essere fatti; in più la Juventus dovrebbe rovesciare lo 0-3 catalano, cioè dovrebbero vincere almeno 4-0 per prendersi il vantaggio nel doppio confronto. Perciò i casi sono due: sperare che il Barcellona perda punti nelle altre due partite, oppure vincere di goleada contro i blaugrana. In entrambi i casi restano più o meno fermi due concetti: la Juventus dovrà battere il Barcellona, e vincere le altre due gare.

