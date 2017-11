Probabili Formazioni/ Juventus Barcellona: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Juventus Barcellona: diretta tv, orario e le ultime novità live sui possibili schieramenti in campo per il match di Champions League 2017-2018.

21 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Barcellona (LaPresse)

La partita tra Juventus e Barcellona si giocherà domani sera 21 novembre 2017 alle ore 20.45 tra le mura dell’Allianz Stadium: nuovo banco di prova per i bianconeri nella quinta giornata del girone D della Champions League 2017-2018, che si annuncia complicato per i padroni di casa. Se infatti i blaugrana hanno ormai messo in cassaforte il passaggio del turno, non così la Vecchia Signora che pure ha bisogno di trovare la propria identità dopo alcune prestazione non a livello. La sconfitta rimediata nel precedente turno di Campionato contro la Sampdoria ha infatti mostrato una certa fragilità nello spogliatoio dei torinesi, che ora dovranno tenersi uniti e compatti per affrontare una formazione che seppur spuntata (numerose le assenze) e senza particolari motivazioni, fa comunque paura. Vediamo subito quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori all’Allianz Stadium, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus-Barcellona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la sfida tra Juventus e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento di Mediaset Premium: appuntamento quindi per tutti gli abbonati ai canali Premium Sport e Premium Sort HD. Diretta streaming video della partita attesa alle ore 20.45, garantita tramite l’app Premium Play, riservata ovviamente ai soli abbonati al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BARCELLONA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Dopo quanto visto in campo al Marassi, Allegri e i tifosi bianconeri hanno bisogno di riposte: probabile quindi un buon turnover per questo match casalingo, benché la posta in gioco sia molto alta, sia mai che forze fresche possano dare nuovo nuovo smalto alla Juventus. Fissato il 4-2-3-1 con Buffon in campo, dopo il riposo osservato in campionato, segnaliamo che in difesa verranno confermati De Sciglio e Alex Sandro, a presidio delle fasce esterne. Al centro del reparto saranno in tre a contendersi due maglie ovvero Chiellini, Rugani e Barzagli: i primi due paiono al momento in cima alle preferenze del tecnico bianconero, ma è possibile che il centrale classe 1994 lasci il posto al senatore originario di Fiesole per dare al reparto un po’ del vecchio splendore. In mediana il reparto a due a cerniera dovrebbe rivedere Khedira e Pjanic, ma con Matuidi, tenuto a riposo che si contende la maglia con l’ex giallorosso con ottime chance. Rispetto all’11 visto al Marassi ecco qualche novità: torna Dybala sulla trequarti, ansioso di dimostrare che il gol segnato ai blucerchiati non è stato un caso: con l’argentino ecco poi Higuain prima punta con Mandzukic e Douglas Costa a completare. Da valutare però inserimento di Cuadrado, che durante l’ultima di campionato è stato fatto uscire anticipatamente.

GLI 11 DI VALVERDE

Per disegnare la probabile formazione del Barcellona attesa all’Allinaz Valverde deve fare bene i conti, valutando l’opportunità di utilizzare anche il 4-3-3 visto in Liga: le assenze di Turan, Dembelè, Mascherano, Rafinha, Andrè Gomes e Sergio Roberto rimangono ostiche da gestire, benchè faccia piacere ai blaugrana il ritorno di Pique. Detto del modulo, dovremmo quindi rivedere in campo davanti a Ter Stegen proprio lo spagnolo classe 1987, in coppia con Umtiti al centro del reparto: Vermaelen però scalpita dalla panchina e il tecnico spagnolo potrebbe concedere all’ex giallorosso pure la maglia da titolare. Confermati i due esterni ovvero Semedo e Jordi Alba: conferme anche in mediana con il reparto composto a Busquet in cabina di regia e Iniesta e Rakitic come mezz’ala. Non ci sono infatti molti dubbi per i settori offensivi dato che qui la coperta è davvero cortissima: confermato quindi anche il tridente visto nell’ultima prova di Liga tra Barcellona e Leganes. Luis Suarez sarà prima punta, con Messi e Paco Alcacer a completamento: da valutare l’inserimento di Deulofeu, per concedere fiato a qualche punto fermo di Valverde.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Paco Alcacer. All.: Valverde.

