Infortunio Howedes/ Juventus news, esordio con colpo al naso per il difensore tedesco (ultime notizie)

Infortunio Howedes: Juventus news. Esordio con colpo al naso per il difensore: le ultime notizie sulle sue condizioni. Il tedesco ha la peggio nel duello aereo con Ante Budimir

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

Infortunio Howedes

Benedikt Howedes debutta con la maglia della Juventus in campionato dal 1' nel match contro il Crotone e lo fa con un piccolo infortunio. Deciso a lasciare il segno in campo per conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri, il difensore tedesco in realtà lo ha riportato sul suo naso, a causa di uno scontro fortuito con Ante Budimir. L'intervento dell'attaccante del Crotone nel duello aereo è stato scomposto, ma non volontario. In ogni caso Howedes ha cominciato a sanguinare dal naso, quindi è stato immediato l'intervento dei sanitari bianconeri. Uscito dal campo per essere curato con più calma e attenzione, il difensore ha fatto poi normalmente il suo rientro in campo, quindi il problema riportato al naso non è stato così serio da richiedere addirittura una sostituzione da parte di Massimiliano Allegri. L'applauso del pubblico della Juventus al rientro in campo di Howedes è il miglior incoraggiamento e attestato di stima per il calciatore tedesco.

INFORTUNIO HOWEDES: COME STA DOPO IL COLPO AL NASO

Sta meglio Benedikt Howedes dopo il colpo a naso riportato in un duello aereo con Ante Budimir. C'è grande attenzione comunque in merito alla sua prestazione, perché siamo in una fase della stagione nella quale i ricambi possono rivelarsi determinanti. I titolatissimi devono rifiatare, quindi arrivano occasioni importanti con il turnover, e questo è il caso del difensore tedesco, chiamato a dare risposte importanti in una fase delicata per la difesa bianconera, finita sul banco degli imputati per la sua sorprendente perforabilità. Una prestazione positiva di Howedes darebbe dunque garanzie importanti a Massimiliano Allegri in chiave futura: il tecnico della Juventus avrebbe la consapevolezza di poter contare su di lui quando necessario. “Io credo che la difesa sia messa sempre sul banco degli imputati”, aveva dichiarato nel pre-partita l'amministratore delegato Beppe Marotta proprio sul tema.

