Pagelle/ Juventus-Palermo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 25^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI JUVENTUS-PALERMO: FANTACALCIO I VOTI DEL PRIMO TEMPO - La Juventus conduce per 2-0 a fine primo tempo allo Stadium, dopo una prima frazione che però non è stata interamente e indiscutibilmente dominata dagli uomini di Allegri! Avvio prepotente, come al solito, per i bianconeri: palo di Dybala (voto 7) dopo 5' di gioco, con una punizione che gira attorno alla barriera rosanero ma rimbalza sul montante. Poi gol di Marchisio (voto 6,5): punizione di Dani Alves per Higuain, primo tiro respinto da Posavec e tap in del centrocampista, che ritrova la rete su azione dopo tantissimo tempo! A questo punto tensione che si abbassa, per la rabbia di Allegri, per i padroni di casa: occasioni per Nestorovski (voto 6) e Balogh (voto 5,5), con doppia parata di Buffon (voto 6,5). Molto complicata in particolare la prima, sul macedone, che stava per riaprire la partita. Nonostante le sbavature difensive di Bonucci e Dani Alves (voto 5,5 per entrambi), nessun colpaccio comunque degli ospiti e allora a fine tempo – dopo qualche giocata ancora troppo estemporanea di Pjaca (voto 5,5) – ecco il gol dell'ex: ancora una punizione per Dybala, stavolta vincente, infilata all'incrocio dei pali. Nessuna esultanza per la Joya, solo un piccolo accenno dell'ormai celebre 'Mask', con sfida che all'intervallo sembra già più o meno ai titoli di coda!

PAGELLE JUVENTUS- PALERMO - PRIMO TEMPO - VOTO JUVENTUS 6,5 – Qualche sofferenza di troppo indietro, soprattutto per errori dei singoli bianconeri, ma anche una potenza di "fuoco" impressionante. Match già più che in discesa. MIGLIORE JUVENTUS DYBALA VOTO 7 – Galleggia tra varie posizioni senza impressionare, i due calci di punizione però sono fantastici... Talento totale. PEGGIORE JUVENTUS DANI ALVES VOTO 5,5 – Si vede che è fuori condizione e commette errori molto strani, per uno come lui.

VOTO PALERMO 5,5 – Non può reggere l'urto, cosa che capita peraltro a quasi tutte le squadre di questa Serie A, contro la Juve. Ma con un po' di precisione e cattiveria in più, visto che le occasioni ci sono state, chissà... MIGLIORE PALERMO NESTOROVSKI VOTO 6 – Conferma di essere il singolo più interessante della squadra, per poco non supera ancora Buffon. Eh si, ancora, perchè con la nazionale macedone lui un gol a Super-Gigi l'ha già segnato. PEGGIORE PALERMO GOLDANIGA VOTO 5 – Che senso ha continuare a fare falli come quello con cui trebbia le gambe di Sturaro, dopo pochi minuti di gioco? Gli è già capitato di essere espulso per entrate folli, darsi una calmata, no? (Luca Brivio)

