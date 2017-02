Juventus News/ Allegri: la miglior difesa è l’attacco, e pure Dani Alves ne trae vantaggio “sono qui per fare la storia” (oggi 7 febbraio 2017)

JUVENTUS NEWS, ALLEGRI: LA MIGLIOR DIFESA E’ L’ATTACCO (OGGI 7 FEBBRAIO 2017)- Continuano fortune del nuovo modulo ultra offensivo visto in campo negli ultimi appuntamenti della Juventus: dopo i successi contro Lazio, Milan, Sassuolo e Inter ormai sono tutti convinti di questa novità introdotta dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Un 4-2-3-1 che pone l’accento sulla forza trainante dell’attacco, dove la Juventus pullula di giocatori di grande qualità e soprattutto in ottimo stato di forma, visto anche il superlavoro che questo nuovo schieramento richiede per essere efficace e ferale. A questo punto per la Juventus manca solo l’approvazione Champions ma la cosa sarà presto fatta: tra pochi giorni infatti la Juventus dovrà affrontare il Porto nell’ottavo di finale della massima competizione europea. Lo stessoallegri a proprio sito di questo nuovo modulo ha recentemente affermato: “Il calcio non è fatto di numeri, ma di giocatori che hanno determinate caratteristiche. La stagione è fatta di momenti e prima di questo modulo avevamo vinto 15 partite: ora giochiamo così, ma questo cambia poco perché l’importante è l’atteggiamento. Non so se sarà il modulo definitivo, ma con questi giocatori non saprei che altro sistema di gioco utilizzare”.

JUVENTUS NEWS, IL NUOVO MODULO: ANCHE DANI ALVES AVANTI NE TRAE VANTAGGIO(OGGI 7 FEBBRAIO 2017)- il nuovo modulo imposto da Massimiliano Allegri per la sua Juventus da poco più di un mese sta vincendo e convincendo tutti: merito di una rosa davvero di qualità ma non solo visto che nonostante il gravoso impegno che questo schieramento richiede, tutti i giocatori sembra trovarsi al momento giusto e soprattutto nel posto giusto. Il nuovo modulo ultra offensivo poi fa bene anche alla difesa, ancor più precisa e ferale rispetto alla prima parte del campionato, dove avevano già dato prova di prestazione più che eccellenti. A dirlo è anche Dani Alves, terzino destro bianconero di nuovo in campo dopo la frattura del perone, e che qualche giorno fa nel derby d’Italia tra Juventus e Inter è riuscito a trovare lo specchio avversario, superando la formazione nerazzurra affatto manchevole nel coprire gli spazi. Il difensore spagnolo ha infatti pubblicato ieri notte una foto che lo ritrae in azione contro l’Inter, confermando sia il grande stato di forma ma soprattutto la voglia di fare ancora meglio con la sua Juventus, “sono qui a fare la storia”. (clicca qui per vedere la foto pubblicata su Instagram di Dani Alves)

© Riproduzione Riservata.