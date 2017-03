Infortunio Mandzukic/ Juventus news: colica per il croato, contro il Milan c'è Pjaca

INFORTUNIO MANDZUKIC, JUVENTUS NEWS: COLICA, IL CROATO SALTA IL MILAN (OGGI 10 MARZO 2017) - Infortunio per Mario Mandzukic: l’attaccante croato è stato colpito da una colica intestinale nella serata di oggi, venerdì 10 marzo 2017 e salta quindi la partita di campionato tra Juventus e Milan, anticipo della 28^giornata di campionato. Un problema in più per mister Massimiliano Allegri che perde uno dei titolari annunciati; il tecnico bianconero si rifà mandando in campo un altro giocatore croato ovvero Marko Pjaca, che avrà quindi una ghiotta occasione per mettersi in evidenza. In una partita che si presenta come molto importante, per il Milan che sta inseguendo l’Europa ma anche per la Juventus che vuole tornare subito a vincere dopo il pareggio di Udine. Mandzukic però non potrà essere della contesa: a livello tattico non dovrebbe cambiare nulla, Pjaca va ad inserirsi al posto del connazionale e nel ruolo a lui più congeniale, quello di esterno alto sulla fascia sinistra. Troverà sulla sua strada Mattia De Sciglio, terzino destro titolare del Milan. Inedita dunque la linea di trequartisti bianconeri con Pjaca sulla corsia mancina, Dybala per vie centrali e Dani Alves sperimentato più alto sulla fascia destra (in difesa viene allargato Barzagli). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI JUVENTUS-MILAN: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE (SERIE A 2016-2017, 28^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.