INFORTUNIO DYBALA, JUVENTUS NEWS: INDURIMENTO ALL'ADDUTTORE? LA JOYA RASSICURA I COMPAGNI - Apprensione in casa Juventus per l'infortunio di Paulo Dybala: l'attaccante argentino è stato costretto ad uscire dopo 28 minuti gioco per un problema alla coscia sinistra. È finita anzitempo la partita contro la Sampdoria per la Joya bianconera, richiamata subito in panchina da Massimiliano Allegri. Problemi all'adduttore della coscia sinistra per Dybala? Per l'attaccante, al cui posto è entrato Marko Pjaca, non sarebbe niente di preoccupante: questa la confidenza fatta in panchina dall'attaccante della Juventus ai suoi compagni di squadra. L'uscita dal campo di Dybala, dunque, va interpretata come una mossa precauzionale da parte dell'allenatore: potrebbe trattarsi, ad esempio, solo di un indurimento all'adduttore, un'ipotesi avvalorata dal fatto che Paulo Dybala dopo la sostituzione ha fatto degli esercizi di stretching. A questo punto è plausibile ipotizzare anche che l'attaccante non risponderà alla convocazione dell'Argentina in vista della sosta per le nazionali. All'orizzonte ci sono, infatti, sfide importanti per la Juventus: dalla sfida di Coppa Italia contro il Napoli a quella di Champions League contro il Barcellona. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA SAMPDORIA JUVENTUS.

© Riproduzione Riservata.