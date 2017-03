Infortunio Dybala/ Juventus news, lieve lesione all'adduttore: torna subito a Vinovo (oggi 22 marzo 2017)

Paulo Dybala, 23 anni (Foto LaPresse)

INFORTUNIO DYBALA JUVENTUS NEWS: LESIONE LIEVE, LA JOYA TORNA A VINOVO (OGGI 21 MARZO 2017) - Le notizie circa l’infortunio di Paulo Dybala non sono buone per la Juventus e tutti i suoi tifosi. L’attaccante argentino, uscito dolorante nel primo tempo della partita contro la Sampdoria, ha risposto alla convocazione di Edgardo Bauza e ha così raggiunto i compagni dell’Argentina, ma tornerà subito a Torino: stando a quanto riporta ESPN infatti Dybala, che si è sottoposto agli esami strumentali da parte dello staff della Seleccion ed era uscito sorridente dai controlli lasciando intendere buone notizie, ha una lieve lesione muscolare all’adduttore della gamba sinistra. Dunque l’attaccante salterà le due partite dell’Argentina per rientrare a Vinovo; la sosta certamente potrà dare una mano per i tempi di recupero ma non è ancora chiaro se la Joya potrà effettivamente essere in campo per la partita di campionato contro il Napoli, che sarà appena dopo la pausa per le nazionali. Lo scenario potrebbe essere quello di un riposo forzato in modo da avere Dybala a pieno regime per la partita di Champions League contro il Barcellona, appuntamento che la Juventus non può e non vuole fallire.

Per Dybala e la Juventus si tratta di una situazione già vissuta, non solo all’inizio della stagione in corso ma anche e soprattutto nel 2015-2016: Dybala si infortunò appena prima della partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Tecnicamente disponibile almeno per uno spezzone, Massimiliano Allegri decise di non rischiarlo per evitare di compromettere il finale di stagione; la Juventus giocò senza di lui la partita contro il Bayern Monaco e venne eliminata. Quattro giorni dopo Dybala era in campo per il derby, saltando poi le due partite di campionato successive; ora si ripresenta lo stesso dilemma. La partita di andata contro il Barcellona arriva tra 20 giorni a partire da oggi: i tempi di recupero tecnicamente ci sono ma l’argentino potrebbe non farcela, oppure non essere al top della condizione. Allegri e la Juventus entrano in un periodo davvero decisivo per le sorti dei tre obiettivi: Dybala vuole esserci, questo guaio muscolare però potrebbe tenerlo fuori.

