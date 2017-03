Infortunio Pjaca/ Juventus news, esce in barella in Estonia-Croazia (Oggi 28 marzo 2017)

Marko Pjaca, 21 anni, esterno croato della Juventus (Foto LaPresse)

INFORTUNIO PJACA: JUVENTUS NEWS, KO IN NAZIONALE (OGGI 28 MARZO 2017) - Potrebbe essere serio l’infortunio subito da Marko Pjaca in nazionale: dopo circa un quarto d’ora di gioco nell’amichevole contro l’Estonia, l’esterno croato è stato portato fuori dal campo in barella e sostituito da Ante Coric, diciannovenne talentino della Dinamo Zagabria che con Pjaca ha condiviso l’esperienza nella squadra di club. Era il 65’ minuto e il giocatore della Juventus è uscito con le mani sul volto: brutto segno per lui e per i tifosi bianconeri, perchè si sta avvicinando il momento clou della stagione con tante partite ravvicinate e importantissime, e Massimiliano Allegri dovrà avere a disposizione tutte le forze della sua rosa. Al momento non è chiaro di cosa si tratti: la federazione croata ha ovviamente riportato la notizia e dalle prime indiscrezioni sembra che l’infortunio riguardi il ginocchio. Nei prossimi giorni bisognerà comunque effettuare degli esami strumentali per valutare l’entità del problema, da cui poi deriveranno i tempi di recupero. La Juventus è in ansia, anche perchè questa sera Paulo Dybala sarà costretto agli straordinari vista la maxi-squalifica inflitta a Leo Messi e dunque, pur non al meglio, dovrà giocare la partita dell’Argentina (qualificazioni al Mondiale). Per Pjaca, che come tutta la Croazia ha anche subito la beffa di una clamorosa sconfitta per 3-0 contro l’Estonia, si tratterebbe del secondo stop in questa stagione, che è la prima con la maglia della Juventus: a metà ottobre si era fermato per un’infiammazione al perone ed era stato costretto a saltare nove partite di campionato più quattro di Champions League. Per lui al momento ci sono 20 apparizioni con la maglia bianconera: un solo gol, quello realizzato sul campo del Porto nell’andata degli ottavi di Champions.

