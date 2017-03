Infortunio Pjaca/ Juventus news, rottura del legamento crociato: stagione finita (Oggi 29 marzo 2017)

Marko Pjaca soccorso dallo staff medico della Croazia (Foto LaPresse)

INFORTUNIO PJACA JUVENTUS NEWS: LESIONE DEL CROCIATO, STAGIONE FINITA - La stagione di Marko Pjaca è finita: l’esito degli esami effettuati dallo staff medico della nazionale croata parla infatti di “rottura del legamento crociato anteriore”. Si tratta del ginocchio destro: si era già capito ieri, nel corso dell’amichevole contro l’Estonia (persa clamorosamente 3-0 dalla Croazia) che il problema potesse essere serio. La comunicazione della federazione croata a seguito della risonanza magnetica non lascia spazio ai dubbi. “Il giocatore della Juventus” si legge ancora sul comunicato “dovrà osservare una lunga assenza dal campo”. Tradotto: per il 2016-2017 non lo rivedremo in campo e, poichè siamo già a fine marzo, è probabile che i bianconeri dovranno fare a meno di lui anche per l’inizio della prossima stagione. Dopo l’infortunio sono arrivati tanti messaggi di solidarietà a Pjaca; il compagno di nazionale Ivan Perisic, e avversario in Serie A con l’Inter, ha apertamente espresso il suo pensiero parlando di un terreno di gioco “orribile e criminale”, scagliandosi contro Davor Suker che “deve scegliere meglio avversari e condizioni per giocare” e affermando che “l’infortunio di Marko fa più male della brutta sconfitta”.

L’infortunio di Pjaca è una tegola per la Juventus: a pochi giorni dalla doppia sfida al Napoli e a due settimane dai quarti di Champions League contro il Barcellona, Massimiliano Allegri si trova senza l’unico cambio offensivo per il 4-2-3-1. La coperta è tremendamente corta: in situazioni di emergenza Pjanic potrebbe essere avanzato sulla trequarti allargando Dybala, c’è la soluzione Dani Alves come esterno alto ma è chiaro che si tratta di una condizione nella quale il tecnico della Juventus, anche per gli impegni ravvicinati e tutti decisivi, non voleva trovarsi. Per di più Moise Kean, che avrebbe potuto regalare qualche minuto transitorio in campionato, si è infortunato nel Torneo di Viareggio e ne avrà per due o tre settimane; a questo punto è anche possibile che, per far riposare qualche giocatore in vista della Champions League, Allegri possa tornare all’antico ripristinando il 3-5-2 (può essere una soluzione ad esempio contro il Chievo) e riuscendo quindi a far rifiatare Cuadrado e uno tra Mandzukic, Higuain e Dybala. Staremo a vedere quello che si inventerà l’allenatore toscano.

