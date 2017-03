Infortunio Mandzukic/ Juventus news, ginocchio infiammato: salta il Napoli? (Ultime notizie, oggi)

Foto LaPresse

INFORTUNIO MARIO MANDZUKIC: JUVENTUS NEWS, GINOCCHIO INFIAMMATO: SALTA IL NAPOLI? (OGGI 30 MARZO 2017) - Non si può dire che la Juventus sia fortunata in questo periodo: un altro infortunio alla vigilia della doppia sfida contro il Napoli, e ancora una volta si tratta di un giocatore croato. Di Marko Pjaca abbiamo detto: per lui lesione al crociato e stagione finita. Meno grave invece il problema di Mandzukic che, risparmiato (insieme ad altri tra cui Kalinic, Brozovic, Modric e Rakitic) nell’amichevole che la sua nazionale ha giocato in Estonia, è rientrato a Vinovo con un’infiammazione al ginocchio sinistro e non si è allenato. Lo riporta Sky Sport: a questo punto è piena emergenza per Massimiliano Allegri. In occasione dell’infortunio di Pjaca si era infatti detto come il giovane croato fosse l’unico cambio a disposizione del tecnico nel reparto offensivo; se Mandzukic, che è a forte rischio per la partita di campionato contro il Napoli, dovesse dare forfait, la Juventus si troverebbe con la coperta più che corta e dovrebbe necessariamente apportare degli aggiustamenti alla sua formazione di partenza. Va poi detto che, al netto di tutte le possibili modifiche, anche Paulo Dybala non è al meglio e infatti Edgardo Bauza, pure in piena emergenza, non lo ha schierato nella partita dell'Argentina in Bolivia.

INFORTUNIO MARIO MANDZUKIC: JUVENTUS NEWS, GINOCCHIO INFIAMMATO: LE POSSIBILI ALTERNATIVE (OGGI 30 MARZO 2017) - In questo senso le strade percorribili da Massimiliano Allegri sembrano essere due. La prima è quella di cambiare modulo: il 3-5-2 rimane nelle corde della Juventus che potrebbe dunque inserire un centrale difensivo in più, alzare la posizione di Dani Alves (o Lichtsteiner) e Alex Sandro e rinunciare a Cuadrado per giocare con Dybala al fianco di Higuain. Al posto del colombiano sarebbe in campo Claudio Marchisio; il quale ovviamente sarebbe titolare anche con l’altra soluzione, ovvero quella di confermare il 4-2-3-1. Il Principino andrebbe a giocare al fianco di Khedira, perchè Miralem Pjanic dovrebbe giocare alle spalle di Higuain allargando Dybala sulla corsia sinistra. La conferma dell’attuale schema di gioco porta in seno un’altra soluzione: Dani Alves su una delle due corsie, ma in questo caso Juan Cuadrado - in assenza di Mandzukic - dovrebbe andare a giocare sulla sinistra dove il suo potenziale cala sensibilmente. La terza via? Il 4-3-1-2: Cuadrado da trequartista dietro i due argentini. Le soluzioni non mancano, ma chiaramente una Juventus senza Mandzukic e Pjaca si può considerare in emergenza considerata la caratura dell’avversario.

