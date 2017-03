PAGELLE / Udinese-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI UDINESE-JUVENTUS: FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Ecco i voti relativi al primo tempo di Udinese-Juventus, match della 27^ giornata di Serie A 2016-2017 che vede i padroni di casa a sorpresa in vantaggio sui padroni di casa per 1 a 0 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Chi pensava che la squadra di Allegri, col 4-2-3-1, facesse un sol boccone degli avversari si è dovuto presto ricredere, l'undici di Del Neri sin dal fischio d'inizio con un atteggiamento molto aggressivo mettono in difficoltà gli ospiti non solo sulla fisicità ma anche della velocità, fatta eccezione per un tiro di Pjanic (6) troppo centrale per impensierire Karnezis (6) la Juventus ha prodotto quasi nulla in fase offensiva, mentre i padroni di casa bussano alla porta di Buffon (6) dalla distanza con Jankto (6) e Fofana (6,5). Dopodiché a sbloccare la contesa ci pensa Zapata (7,5) con una grande azione personale sulla fascia sinistra, il numero 9 dell'Udinese resiste al recupero di Bonucci (5,5) e fa passare il pallone in mezzo alle gambe di Buffon mettendolo all'angolino, Allegri sicuramente si farà parecchio sentire negli spogliatoi per dare la scossa ai suoi e indurla a reagire nella ripresa. VOTO UDINESE 7 - In questi primi quarantacinque minuti la squadra di Del Neri dà una bella azione a tutta la Serie A su come mettere in difficoltò una Juventus oggi non particolarmente brillante. MIGLIORE UDINESE: ZAPATA 7,5 - Nell'azione del gol con il quale porterà in vantaggio i padroni di casa è semplicemente mostruoso, una forza della natura che i giocatori della Juventus faticano a contenere. PEGGIORE UDINESE: PERICA 5,5 - Non riesce mai a trovare il tempo di gioco con il quale eludere la marcatura degli avversari. VOTO JUVENTUS 5 - In questo primo tempo i bianconeri sono apparsi la copia sbiadita di quella che avevamo ammirato fino a una settimana fa, e a differenza di martedì scorso il modulo non c'entra perché Allegri ha schierato il 4-2-3-1 fin dal primo minuto. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 6,5 - Manda spesso fuori tempo gli avversari costringendoli a commettere fallo per fermarlo. PEGGIORE JUVENTUS: BONUCCI 5,5 - Non riesce a fermare la corsa di Zapata verso la porta di Buffon e il gol dell'1 a 0. (Stefano Belli)

