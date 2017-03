Video/ Udinese-Juventus (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 27^giornata)

VIDEO UDINESE-JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 27^GIORNATA) - Dopo ben 39 giornate la Juventus torna a pareggiare, a costringere i campioni d'Italia sull'1-1 ci pensa l'Udinese che dopo il Milan ferma un'altra big del campionato italiano, i friulani si portano a +15 sulla terzultima in classifica anche se in caso di sconfitta la squadra di Del Neri avrebbe comunque continuato a dormire sonni tranquilli per la salvezza. Possesso palla: 43% Udinese, 57% Juventus; i bianconeri hanno fatto inutilmente girare il pallone nel tentativo di sfondare il muro eretto dalla difesa locale che oggi ha davvero concesso pochissimo agli uomini di Allegri. Tiri in porta: 6 Udinese, 2 Juventus; non capita di vedere tutti i giorni una squadra che crea di più in termini realizzativi rispetto a quella che da cinque anni domina la Serie A (e si appresta a farlo per il sesto consecutivo). Calci d'angolo: 3 Udinese, 7 Juventus; i difensori di Del Neri si sono spesso rifugiati in corner per stoppare le iniziative degli avversari. Palle perse: 31 Udinese, 41 Juventus; dato che testimonia come gli ospiti, oggi, non abbiano interpretato la gara nel migliore dei modi gestendo la sfera con fin troppa disinvoltura. Azioni manovrate: 16 Udinese, 29 Juventus; altro dato che conferma come i padroni di casa siano stati praticamente impeccabili in fase difensiva, impedendo agli avversari di arrivare con frequenza all'ultimo passaggio. Passaggi sbagliati: 14 Udinese, 27 Juventus; gara con tante piccole sbavature per i bianconeri che di solito non commettono questi errori in sequenza, sul piano dell'atteggiamento qualcosa non deve aver funzionato. Da sottolineare la prestazione di Danilo che da solo ha recuperato 5 palloni, compiendo complessivamente 10432 metri lungo il terreno di gioco.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Udinese, Luigi Delneri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Per far punti con la Juventus bisogna giocare al massimo con grande intensità e dare poca profondità. La squadra è stata molto attenta e accorta per tutti i novanta minuti, abbiamo realizzato qualcosa di importante per alimentare la nostra voglia di crescere e trovare nuovi stimoli per fare ancora meglio nelle prossime partite. Gara molto tesa, secondo me non c'era fallo di Perica su Dani Alves che ha provocato la punizione con la quale la Juve ha pareggiato, l'unica nota stonata aver preso l'ennesimo gol su palla inattiva".

Le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo guadagnato un punto sulla Roma, non pareggiavamo da un anno e venivamo da tante partite davvero impegnative a livello tecnico e di importanza della posta di palio. Accettiamo il risultato anche se sarebbe stato meglio vincere, non abbiamo giocato benissimo e faccio i complimenti all'Udinese che ci ha messo in seria difficoltà con una grande prestazione, potevamo fare meglio nella ripresa quando ci siamo fatti ingolosire dagli avversari che hanno arretrato il baricentro. Con una gara in meno non abbiamo assolutamente vinto il campionato, anche con i tre punti i discorsi non sarebbero stati affatto chiusi, Roma e Napoli possono tranquillamente arrivare a quota 90 a fine stagione e dunque non possiamo abbassare la guardia". (Stefano Belli)

