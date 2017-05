Juventus si qualifica alla finale se.../ Risultati utili per passare contro il Monaco (Champions League 2017)

La Juventus cerca la qualificazione alla finale di Champions League (LaPresse)

JUVENTUS SI QUALIFICA SE… RISULTATI UTILI PER ELIMINARE IL MONACO (CHAMPIONS LEAGUE 2017, SEMIFINALE) - La Juventus cerca la qualificazione alla finale di Champions League 2016-2017. Sarebbe la seconda negli ultimi tre anni: avversario quel Monaco già sfidato nel 2015 (allora nei quarti) ed eliminato solo grazie a un calcio di rigore trasformato da Arturo Vidal. Il sorteggio è stato benevolo: non si può negare che la Juventus abbia pescato l’avversario più abbordabile tra tutti (le altre erano le due squadre di Madrid, Real e Atletico). Siamo soltanto alla vigilia della partita di andata - si giocherà mercoledì sera al Louis II - ma intanto possiamo già fare qualche considerazione sui risultati che serviranno alla Juventus per centrare la finale di Cardiff. Fino a questo momento i bianconeri hanno poggiato le loro fortune sulla difesa: Gigi Buffon non ha incassato reti nelle partite ad eliminazione diretta e questo ovviamente ha facilitato anche il compito dell’attacco. Non subire significa ovviamente aver bisogno di un singolo gol per qualificarsi: la Juventus punta innanzitutto sulla solidità di un reparto arretrato che in 10 partite di Champions League ha subito appena due gol.

Tutti i tifosi hanno ancora negli occhi il capolavoro contro il Barcellona: zero reti prese da una squadra che ne aveva segnati 6 al Psg in una sola sfida e che in tutta la stagione ne ha messi a segno 156, 26 dei quali in Champions League. Quale risultato potrebbe essere utile ai campioni d’Italia per rendere più agevole il ritorno dello Juventus Stadium? Naturalmente una vittoria: contro il Porto ad esempio la Juventus aveva vinto 2-0 al Do Dragao, riuscendo così ad arrivare alla seconda partita senza l’urgenza di dover segnare e sapendo che anche una rete subita non sarebbe stata un dramma. Quando si gioca fuori casa in una doppia sfida diretta, con la regola del gol in trasferta che vale doppio, l’imperativo è quello di mettere la palla in porta almeno una volta; anche perdendo 2-1 ad esempio basterebbe un 1-0 casalingo per superare il turno. La Juventus chiaramente scende in campo per vincere: sarebbe ottimo ripetere il risultato di Porto, in generale una vittoria sarebbe comunque risultato ideale per affrontare il ritorno del 9 maggio. Qualora poi dovesse arrivare una sconfitta, come detto segnare almeno un gol potrebbe essere il viatico alla qualificazione alla finale.

