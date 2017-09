Infortunio De Sciglio/ Juventus news, lesione parziale tizio-peroneale. Sarà ancora monitorato. Ultime notizie

Mattia De Sciglio (LaPresse)

L’infortunio che Mattia De Sciglio ha riportato martedì scorso nella partita di Champions League giocata dalla Juventus contro il Barcellona è una "lesione parziale a livello dell'articolazione tibio-peroneale inferiore" della gamba destra. Lo rende noto la Juventus sul proprio sito, comunicando dunque che cosa ha riportato De Sciglio dopo che il giocatore è stato sottoposto oggi ad ulteriori accertamenti a ben sei giorni di distanza dalla forzata uscita dal campo a Barcellona, ancora prima dell’intervallo. Un colpo molto duro per De Sciglio e per la Juventus, anche perché in lista Uefa non è stato inserito Lichtsteiner, che su quella fascia sarebbe l’alter ego naturale dell’ex giocatore del Milan.

DE SCIGLIO MONITORATO CON ULTERIORI CONTROLLI

Quanto alle prospettive sui tempi di recupero, il terzino "continuerà le terapie riabilitative e sarà sottoposto a monitoraggio quotidiano", secondo quanto informa la Juventus. Infatti ulteriori controlli saranno necessari per escludere complicanze di tipo microfratturativo. Un problema non di poco conto per De Sciglio, come già dimostra il fatto che siano serviti sei giorni per una diagnosi completa, un vero peccato anche perché il giocatore poteva contare sulla fiducia del mister Massimiliano Allegri, con il quale era esploso ai tempi del Milan e che lo ha voluto anche in bianconero. Adesso però la priorità è naturalmente un completo recupero fisico per tornare in campo senza rischi.

