Infortunio Howedes/ Juventus news: risentimento muscolare, torna dopo la sosta?

Nuovo infortunio per Benedict Howedes, che dovrà aspettare ancora per il suo debutto con la maglia della Juventus. Il difensore tedesco, che stava seguendo un periodo di allenamento specifico per raggiungere la forma migliore, ha riportato infatti un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, la cui entità verrà approfondita con esami strumentali nei prossimi giorni. Howedes è arrivato alla Juventus dallo Schalke 04 negli ultimi giorni di calciomercato come importante tassello per completare la difesa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma non ha mai debuttato appunto perché in ritardo di condizione. Ieri è andato in panchina contro la Fiorentina, il debutto poteva essere dietro l'angolo ma è arrivato questo infortunio ai flessori che rallenterà ulteriormente i tempi; ci vorranno probabilmente almeno un paio di settimane, lo rivedremo dopo la sosta.

COSA FARA' ALLEGRI?

I problemi per la Juventus saranno soprattutto in vista della sfida di Champions League contro l'Olympiacos, quando Allegri sarà costretto a riproporre Stefano Sturaro nel ruolo di esterno basso di destra adattato. Mattia De Sciglio infatti è infortunato, Howedes anch’egli fuori causa e di conseguenza la Juventus è senza terzini destri di ruolo per la Coppa. Infatti in campionato giocherà Stephan Lichtsteiner, mentre in Champions, senza lo svizzero che non è stato inserito nella lista Uefa, Allegri dovrà decidere se riproporre Sturaro come terzino o se spostare a destra Barzagli. In ogni caso emergenza, nonché un vero peccato per Howedes che, se fosse stato in forma, avrebbe avuto diverse occasioni per giocare e mettersi in mostra, scalando posizioni nelle gerarchie di Allegri.

