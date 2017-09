Probabili formazioni/ Juventus Olympiacos: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Juventus Olympiacos (LaPresse)

La Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo per affrontare i greci dell’Olympiacos nel secondo turno della fase a gironi della Champions League: i bianconeri domani sera di fronte al pubblico dell’Allianz Stadium hanno l’obbligo di vincere e convincere specialmente dopo la débâcle contro il Barcellona nella prima giornata. Certo l’impresa per la vecchia signora almeno sulla carta non pare difficile eppure il tencioc bianconero nel disegnare le probabili formazioni sarà di fronte a qualche problema viste le diverse assenze. Anche il casa dell’Olympiacos non mancheranno le difficoltà per il tecnico Lemonis, al sui esordio sulla panchina, le cui scelte a fronte di un avversario di tale valore risultano obbligate. Nel primo turno contro lo Sporting Lisbona però l’Olympiacos ha fatto vedere cose molto buone e di certo non mancheranno le riconferme anche in formazione. In attesa del fischio d’inizio della partita atteso all’Allianz Stadium alle ore 20.45 andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Olympiacos.

DIRETTA JUVENTUS OLYMPIACOS: DOVE VEDERE IN TV LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Come al solito la partita di Champions League tra Juventus e Olympicos attesa alle ore 20.45 sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma Mediaset Premium, che detiene i diritti del massimo torneo continentale per club fino a fine stagione. Appuntamento quindi al canale Premium Sport e Premium sport Hd per la diretta tv, con diretta video streaming prevista agli abbonati tramite l’app Premium Play.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Come abbiamo detto in vista della partita contro i greci dell’Olympiacos, Allegri dovrà fare i conti con alcuni problemi di rosa a partire dalla difesa: con Lichtsteiner fuori dalla lista Uefa e De Sciglio out per infortunio il tecnico della Juventus per mantenere il modulo a 4 dovrà arrangiare sulla corsia qualche centrale. Sturaro potrebbe quindi spostarsi a destra con Alex Sandro sulla sinistra e la coppia Barzagli-Chiellini al centro di fronte al solito Buffon, confermato tra i pali. Per il centrocampo Pjanic e Matuidi dovrebbero venir confermati a cerniera tra i due settori con Dybala che rimane irrinunciabile sulla trequarti. Pochi i problemi in attacco con Cuadrado e Mandzukic dati titolari sull’esterno, mentre come prima punta Allegri potrebbe dare fiducia dal primo minuto a Gonzalo Higuain, dopo la panchina in campionato nel Derby della Mole. Da valutare però l’inserimento di Bernardeschi o Douglas Costa al posto dell’argentino visto che finora non si è ancora sbloccato nelle marcature.

GLI 11 GRECI

Come abbiamo detto anche per Lemonis le scelte nel disegnare la probabile formazione contro la Juventus sono abbastanza obbligate ma questo solo nel cas in cui il nuovo allentore non voglia troppo trasformare la rosa alla sua partita di esordio sulla panchina biancorossa: inoltre il tecnico dell’Olympiacos sa che all’Allianz Stadium non può permettersi alcun errore come i suoi ragazzi, al costo di pagarlo tantissimo. Approvato comunque il modulo speculare sul 4-2-3-1 di certo il tecnico confermerà Kapino tra i pali, con Romeo e Engels (squalificato in campionato) al centro del reparto arretrato e con Elabdellaoui e Figueiras liberi di agire sulle fasce. In difesa però mancherà il supporto del capitano Botia out per un problema al piede e comunque il reparto dovrà are attenzione visto che sono già volati parecchi cartellini gialli. Per il centrocampo Gillet e Odjldja non mancheranno a far da cerniera tra i reparto, con Fourtounis sulla trequarti confermato e premiato dalla fascia di capitano. Qualche dubbio in più per l’attacco: data per certa la titolarità di Felipe Pardo sulla destra dopo la doppietta firmata contro lo lo Sporting nel primo turno di Champions League. Sulla sinistra Marin non dovrebbe aver problemi a trovare spazio ma Djordjevic rimane sul 50:50 con Emenike come prima punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS OLYMPIAKOS

JUVENTUS (3-4-2-1): Buffon; Barzagli, Rugani, Chiellini; Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain A disposizione: Szczesny, Benatia, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi, Douglas Costa

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Kapino; Elabdellaoui, Romao, Engels, Figueiras; Odjidja-Ofoe, G. Gillet; Felipe Pardo, Fortounis, Marin; Djurdjevic. All. Lemonis

